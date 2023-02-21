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На платформі Prozorro.Продажі завершили понад 2,8 тисячі земельних аукціонів
08:58 21.02.2023 |
З моменту запуску в Україні ринку землі в системі Prozorro.Продажі успішно завершилися 2 824 аукціони, які принесли організаторам 928 млн грн доходів.
Про це повідомляє ДП «Прозорро. Продажі» у Фейсбуці, передає Укрінформ.
«Усього за час роботи ринку землі в системі повністю завершилося 2 824 аукціони, які принесли організаторам доходів на суму 928 млн гривень. Загалом у цих аукціонах уже встигли взяти участь і позмагатися за земельні ділянки майже 5 тисяч учасників», - ідеться в повідомленні.
При цьому з початку повномасштабної війни в системі було оголошено 5,6 тис. земельних аукціонів загальною стартовою вартістю 3 млрд грн. З них повністю завершено 1 022 аукціони, які принесли в бюджет громад 545 млн грн; іще 244 - перебувають на етапі укладання угод.
Після відновлення з 19 листопада 2022 року аукціонів з оренди сільгоспземель державної та комунальної власності на Prozorro.Продажі успішно завершилося 50 таких аукціонів на 5 млн грн.
У компанії зазначають, що найактивніше оголошують аукціони з продажу та оренди землі в Київській, Львівській, Одеській, Закарпатській, Черкаській областях.
Наразі в системі оголошено 989 земельних аукціонів на загальну стартову суму 483 млн грн.
Як повідомлялося, Світовий банк дійшов висновку, що передача в оренду земель на онлайн-аукціонах у системі Prozorro.Продажі подвоїла доходи орендодавців.
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