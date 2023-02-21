На платформі Prozorro.Продажі завершили понад 2,8 тисячі земельних аукціонів

З моменту запуску в Україні ринку землі в системі Prozorro.Продажі успішно завершилися 2 824 аукціони, які принесли організаторам 928 млн грн доходів.

Про це повідомляє ДП «Прозорро. Продажі» у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Усього за час роботи ринку землі в системі повністю завершилося 2 824 аукціони, які принесли організаторам доходів на суму 928 млн гривень. Загалом у цих аукціонах уже встигли взяти участь і позмагатися за земельні ділянки майже 5 тисяч учасників», - ідеться в повідомленні.

При цьому з початку повномасштабної війни в системі було оголошено 5,6 тис. земельних аукціонів загальною стартовою вартістю 3 млрд грн. З них повністю завершено 1 022 аукціони, які принесли в бюджет громад 545 млн грн; іще 244 - перебувають на етапі укладання угод.

Після відновлення з 19 листопада 2022 року аукціонів з оренди сільгоспземель державної та комунальної власності на Prozorro.Продажі успішно завершилося 50 таких аукціонів на 5 млн грн.

У компанії зазначають, що найактивніше оголошують аукціони з продажу та оренди землі в Київській, Львівській, Одеській, Закарпатській, Черкаській областях.

Наразі в системі оголошено 989 земельних аукціонів на загальну стартову суму 483 млн грн.

Як повідомлялося, Світовий банк дійшов висновку, що передача в оренду земель на онлайн-аукціонах у системі Prozorro.Продажі подвоїла доходи орендодавців.