Глава МВФ високо оцінила діяльність інституцій в Україні в умовах війни

Директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва високо оцінила діяльність Української держави та всіх інституцій, які продовжують роботу попри повномасштабне російське вторгнення.

Про це вона сказала під час зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським у Києві, передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу глави держави.

«Мене надзвичайно вразив той факт, що країна та уряд дуже добре функціонують у цих надзвичайних умовах вторгнення. Я хотіла побачити це. Коли завтра говоритиму з радою директорів МВФ, я скажу, що це справді країна, яка надзвичайно добре й ефективно діє попри жахливий напад на її народ, на її територію», - повідомила глава МВФ.

Вона розповіла, що сьогодні вранці відвідала Ірпінь, який хотіла побачити на власні очі. Очільниця МВФ була вражена тим, що за короткий проміжок часу соціальна інфраструктура та мережі міста були відновлені та знову функціонують.

Георгієва також позитивно оцінила роботу місцевої влади, яка, окрім прямої підтримки від уряду, активно залучає зовнішнє фінансування.

Як повідомлялося, Георгієва 20 лютого прибула до України. Зеленський подякував їй за візит і підтримку України з перших днів повномасштабного вторгнення росії.