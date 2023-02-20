Шмигаль: Розраховуємо на старт нової програми з МВФ у понад $15 мільярдів

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль провів у Києві зустріч із очільницею Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою та командою МВФ і повідомив, що в Україні розраховують на старт нової програми обсягом понад 15 млрд доларів.

Як передає Укрінформ, про це Шмигаль написав у Телеграмі.

«Обговорили механізми фінансової підтримки України. Ми досягли успіхів у реалізації Моніторингової програми, зокрема фіналізували виконання всіх структурних маяків. Тож розраховуємо на започаткування нової багаторічної великої програми обсягом понад 15 млрд доларів», - зазначив глава уряду.

Планується, що програма з МВФ складатиметься з двох частин: негайна фінансова підтримка та підтримка структурних реформ, що сприятимуть відновленню, наголосив Шмигаль.

Він додав, що був радий почути високу оцінку з боку МВФ зусиль уряду щодо підтримки макроекономічної стабільності та продовження ключових реформ попри війну.

«Дякуємо МВФ за важливу підтримку України, яка зміцнює нас у боротьбі за нашу свободу та демократичні цінності», - зауважив Прем'єр.

Як повідомлялося раніше, Президент Володимир Зеленський зустрівся з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою та подякував за підтримку України з перших днів повномасштабного вторгнення росії.