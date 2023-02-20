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Пенсійний фонд направив на соціальні виплати ₴45 мільярдів

14:18 20.02.2023 |

Економіка

 

У лютому Пенсійний фонд України (ПФУ) профінансував соціальні виплати на суму 45 млрд грн, в тому числі пенсійні виплати - на 37,9 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба ПФУ в Фейсбуці, передає Укрінформ.

Так станом на 17 лютого на пенсійні виплати направлено 37,9 млрд грн. У тому числі 8,2 млрд грн - на виплату пенсій через АТ «Укрпошта», 29,7 млрд грн - через уповноважені банки. За повідомленням АТ «Укрпошта», станом на 16 лютого доставлено 68,9% профінансованих сум. Банками на рахунки пенсіонерів зараховано 100% профінансованих сум.

Крім того, ПФУ направив у поточному місяці 5,2 млрд грн на виплату житлових субсидій та пільг, 1,9 млрд грн - на страхові виплати, в тому числі 1 млрд грн - на оплату лікарняних.

Як повідомлялося, в березні 2023 році уряд проведе індексацію пенсій на 20%. Під індексацію підпадатимуть усі категорії, визначені в законі «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування».
 

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