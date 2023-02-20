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"Коли зачинились одні двері, відкриваються інші, але ми цього часто не помічаємо, втупившись у зачинені двері"
Гелен Келлер
Одиноких матерів з великими банківськими рахунками позбавлять державної допомоги
12:03 20.02.2023 |
Міністерство соціальної політики України розробило проект змін до постанови Кабінету міністрів щодо призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми. Допомога не призначається, якщо на банківському рахунку є понад 100 тисяч гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект, оприлюднений для обговорення на сайті Федерації профспілок України (ФПУ).
Згідно з проектом, допомога на дітей одиноким матерям не призначається у разі якщо:
"Особи, які входять до складу сім'ї, на 1 число місяця, з якого призначається державна соціальна допомога, мають на депозитному банківському рахунку (рахунках) кошти у загальній сумі, що перевищує 100 тис. гривень, або облігації внутрішньої державної позики на загальну суму, що перевищує 100 тис. гривень, про що зазначається в декларації".
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