У системі Prozorro.Продажі пройшли перші рибні аукціони

У системі Prozorro.Продажі 17 лютого відбулися перші рибні аукціони - 12 торгів, які минулого тижня оголосило Державне агентство меліорації та рибного господарства України.

Про це повідомляють пресслужби Мінагрополітики та Prozorro.Продажі.

Зазначається, що учасники змагалися за право промислового вилову риби у річках Дунай та Дністер та у Дністровсько-Бузькій гирловій системі.

"Конуренція на цих торгах зумовила зростання стартових цін в десятки разів. Минулого року було сплачено за квоту стільки ж, скільки цього року стартова ціна.

Наприклад, за право використання водних біоресурсів річка Дунай прийшло змагатися 4 учасників, які підняли ціну лота з 12 тис гривень стартової ціни до 150 тис. гривень фінальної", - йдеться у повідомленні.

На іншому аукціоні з промислового вилову риби в Дунаї змагалося 3 учасників і під час змагання на торгах стартова ціна зросла з 12.5 тисяч гривень до понад 80 тисяч гривень.

"Тепер після завершення аукціону та публікації протоколу торгів переможці матимуть 20 робочих днів на підписання договору, після чого необхідно буде сплатити визначену в результаті е-аукціону фінальну вартість", - пояснили в Prozorro.Продажі.