У Гаазі створюють реєстр збитків від війни в Україні

У Нідерландах створять міжнародний реєстр збитків від війни Росії проти України. Нова організація запрацює у Гаазі в першій половині нинішнього року. Відповідне рішення нідерландський уряд ухвалив у п'ятницю, 17 лютого, повідомляє місцеве видання RD.

За словами міністра закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстри, основу для появи органу заклала Організація Об'єднаних Націй у листопаді 2022 року, коли схвалила резолюцію про створення механізму компенсації збитків для України. "ООН тоді сказала: ми повинні почати записувати в якомусь місці, наскільки великою є шкода, щоб пізніше ми могли стягнути її з росіян", - нагадав міністр.

За його словами, орган чекає "неймовірний обсяг роботи". "Росія несе відповідальність. Існує лише одне місце, куди може піти чек", - наголосив він.

Новину про створення реєстру вже прокоментував керівник Офісу президента України Андрій Єрмак. "Це перший компонент компенсаційного механізму, який дозволить зробити так, щоб Росія заплатила за все. Злочинець буде покараний і платитиме за кожен злочин", - написав він у Telegram.

Спецтрибунал щодо злочину агресії РФ

Напередодні в Європейському Союзі оголосили, що в липні у Гаазі запрацює міжнародний центр з розслідування злочину агресії Росії проти України. Як зазначає RD, його робота може призвести до створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії РФ проти України. Нідерланди вже висловили готовність стати приймаючою країною для такого трибуналу.

Сьогодні з візитом у Києві перебуває прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте. Разом із президентом України Володимиром Зеленським він обговорив перспективи створення такого трибуналу.

"Нідерланди стали лідером міжнародного розслідування воєнних злочинів РФ. Ми обговорили перспективи створення спецтрибуналу в Гаазі щодо злочину російської агресії. І очікуємо відкриття відповідного офісу, створення репараційного механізму", - сказав Зеленський на спільній пресконференції з Рютте.