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АНАЛІТИКА

Україна отримала пільговий кредит під гарантії Великої Британії на $200 мільйонів

 

Сьогодні до Державного бюджету України надійшла друга частина додаткового фінансування на $203 млн від Світового банку в рамках позики під гарантії Великої Британії на загальну суму $500 млн.

Як повідомляє пресслужба Міністерства фінансів, кошти надані на пільгових умовах в рамках проєкту "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні".

Строк погашення кредиту - 18,5 року з п'ятирічним пільговим періодом. Процентна ставка - 0,25 % річних.

Залучені кошти буде спрямовано на відшкодування видатків державного бюджету на виплати соціальної допомоги сім'ям з дітьми та заробітної плати працівникам державних закладів вищої освіти.

Як повідомлялося,у 2022 році уряд Великої Британії надав більше $1,5 млрд для фінансування держбюджету України.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Британія
 

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