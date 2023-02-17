АРМА у січні розшукало активів майже на півтора мільярда

Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів у січні 2023 року розшукало активів більш ніж на 1,4 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба АРМА.

"У січні 2023 року АРМА розшукало частки у статутних капіталах, цінні папери та грошові кошти загальною вартістю близько 1,4 мільярда у гривневому еквіваленті", - йдеться в повідомленні.

Крім того, Агентство розшукало більше 1100 одиниць майна, зокрема: 375 об'єктів житлової та нежитлової нерухомості, 373 одиниці автомобільного транспорту, 327 земельних ділянок, 33 одиниці с/г техніки з комплектуючими, 9 майнових прав інтелектуальної власності, 6 одиниць іншого майна (товарів), 6 одиниць морського/річкового транспорту та 2 одиниці авіаційного/повітряного транспорту.

Як повідомляв Укрінформ, з початку війни правоохоронці Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), розшукали на 1,5 млрд грн активів та понад 300 об'єктів, що належать підсанкційним особам.