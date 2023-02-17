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АНАЛІТИКА

Голова ВС каже, що є пропозиція розглядати справи про захист інвестицій в окремому суді

 

Голова Верховного Суду Всеволод Князєв повідомив, що існує пропозиція розглядати справи про захист інвестицій у Вищому суді з питань інтелектуальної власності, який планують створити.

Про це він сказав на зустрічі з послом США в Україні Бріджит Брінк, передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу суду.

Як зазначається, темою зустрічі було обговорення питань, пов'язаних із реформуванням судової системи України та відновленням роботи судів на деокупованих територіях.

"Голова ВС наголосив, що на порядку денному також стоїть питання створення Вищого суду з питань інтелектуальної власності. Існує пропозиція додати до повноважень цього Суду захист інвестицій. Адже після перемоги Україна потребуватиме інвестицій для відбудови, й вони мають бути захищеними, а отже, до суду має бути повна довіра", - йдеться у повідомленні.

У ході зустрічі Князєв також зазначив, що одним з особливо нагальних у контексті війни в Україні є питання підтримки у створенні спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину агресії рф.

Як нагадали у суді, росія порушила Женевські конвенції про захист жертв війни. Воєнні злочинці мають бути притягнутими до відповідальності за вчинені звірства, руйнування, і для цього потрібно створити компенсаційний механізм за прикладом США і Канади, де запрацювали відповідні закони про арешт і заморожування активів олігархів, наголосив голова ВС.

Своєю чергою, посол США Бріджит Брінк запевнила, що США, як країна, що поважає верховенство права, і надалі залишатиметься вірним партнером України й надаватиме їй всіляку підтримку. Україна повинна реалізувати свій шанс на європейське майбутнє. Головне - суди повинні бути незалежними й мати велику довіру громадськості, наголосила посол.

Як повідомляв Укрінформ, Вищий суд з питань інтелектуальної власності формально був створений 29 вересня 2017 року відповідно до судової реформи 2016 року. Конкретні терміни початку його роботи не визначені.

У січні 2022 року у Верховній Раді було зареєстровано проєкт закону 6487 "Про Вищий суд з питань інтелектуальної власності". Документ пропонує визначити засади організації та діяльності Вищого суду з питань інтелектуальної власності й вимоги до суддів цього суду.
 

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