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США започаткували проєкт для підвищення підзвітності Рахункової палати України
14:15 17.02.2023 |
Агентство з міжнародного розвитку (USAID) і Рахункова палата США ( USGAO) започаткували проєкт для підвищення підзвітності Рахункової палати України.
Про це повідомило у Твіттері посольство США в Україні, передає Укрінформ.
«USAID та USGAO запустили проєкт з подальшого посилення Рахункової палати України для підвищення підзвітності державних коштів, включаючи пряму американську бюджетну підтримку Україні. Працюємо разом, щоб посилити прозорість і підтримати створення потужного демократичного майбутнього для українців», - зазначили у посольстві.
Як повідомлялося, у Конгресі США неодноразово порушувалося питання щодо контролю над використанням багатомільярдної допомоги Україні. З цією метою в січні, зокрема, Київ відвідала група генеральних інспекторів урядових установ Сполучених Штатів.
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