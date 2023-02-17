США започаткували проєкт для підвищення підзвітності Рахункової палати України

Агентство з міжнародного розвитку (USAID) і Рахункова палата США ( USGAO) започаткували проєкт для підвищення підзвітності Рахункової палати України.

Про це повідомило у Твіттері посольство США в Україні, передає Укрінформ.

«USAID та USGAO запустили проєкт з подальшого посилення Рахункової палати України для підвищення підзвітності державних коштів, включаючи пряму американську бюджетну підтримку Україні. Працюємо разом, щоб посилити прозорість і підтримати створення потужного демократичного майбутнього для українців», - зазначили у посольстві.

Як повідомлялося, у Конгресі США неодноразово порушувалося питання щодо контролю над використанням багатомільярдної допомоги Україні. З цією метою в січні, зокрема, Київ відвідала група генеральних інспекторів урядових установ Сполучених Штатів.