Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

США започаткували проєкт для підвищення підзвітності Рахункової палати України

 

Агентство з міжнародного розвитку (USAID) і Рахункова палата США ( USGAO) започаткували проєкт для підвищення підзвітності Рахункової палати України.

Про це повідомило у Твіттері посольство США в Україні, передає Укрінформ.

«USAID та USGAO запустили проєкт з подальшого посилення Рахункової палати України для підвищення підзвітності державних коштів, включаючи пряму американську бюджетну підтримку Україні. Працюємо разом, щоб посилити прозорість і підтримати створення потужного демократичного майбутнього для українців», - зазначили у посольстві.

Як повідомлялося, у Конгресі США неодноразово порушувалося питання щодо контролю над використанням багатомільярдної допомоги Україні. З цією метою в січні, зокрема, Київ відвідала група генеральних інспекторів урядових установ Сполучених Штатів.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,1046
  0,0183
 0,05

Курс обміну валют на сьогодні, 10:10
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,3465  0,01 0,04 40,0455  0,02 0,05
EUR 41,5952  0,12 0,28 42,5865  0,18 0,42

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9320  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес