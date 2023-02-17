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На спецрахунку для відновлення України вже є ₴17 мільярдів – Шмигаль
23:51 16.02.2023 |
На спеціальному рахунку для швидкого відновлення України вже є 17 млрд грн.
Про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив на селекторній нараді з керівниками Дніпропетровської, Донецької, Луганської та Харківської обласних військових адміністрацій щодо реалізації в регіонах проєктів швидкого відновлення, передає Укрінформ із посиланням на Урядовий портал.
«Наразі ми вже маємо на спецрахунку 17 млрд грн для відновлення. Також заплановано до кінця року надходження 35,5 млрд грн від доходів НБУ й 1,5 млрд доларів від США. Крім того, маємо політичну домовленість з Урсулою фон дер Ляєн про допомогу ЄС в розмірі 1 млрд євро. Потрібно негайно починати швидку відбудову, тож якнайшвидше очікуємо відповідні проекти від областей», - сказав Шмигаль.
Прем'єр-міністр заслухав інформацію очільників ОВА щодо проєктів відновлення житла та критичної інфраструктури. Він назвав п'ять пріоритетів для відновлення: енергетика та житло, розмінування, критична інфраструктура, допомога бізнесу.
Як поінформував міністр енергетики Герман Галущенко, відбувається оперативне відновлення електропостачання там, де це можливо. Крім того, Дніпропетровська, Донецька, Луганська та Харківська області є в пріоритеті щодо розподілення гуманітарної допомоги. Вже доставлено 600 тонн різного устаткування для відновлення мереж.
У Мінінфраструктури повідомили, що невдовзі має запрацювати механізм виплат компенсації за пошкоджене майно. Зокрема, є домовленість зі структурами ООН про залучення 50 млн доларів. Вже запущено Державний реєстр зруйнованого майна, який має на меті зібрати деталізовану інформацію про пошкоджене житло. Він стане базою для ухвалення рішень щодо компенсацій.
Прем'єр-міністр дав завдання Мінінфраструктури довести всім головам ОВА порядок наповнення й ведення реєстру для подальшого його використання.
Шмигаль також доручив Міненерго спільно з Державним агентством відновлення та інфраструктурних проєктів відпрацювати питання фінансування відновлення енергооб'єктів, аби системно розв'язати проблему відновлення спроможностей генерації там, де це можливо.
Учасники засідання також заслухали інформацію Міністра соціальної політики Оксани Жолнович щодо відновлення роботи управлінь соціального захисту населення. За її словами, Мінсоцполітики запустило проєкт з UNICEF, який допоможе покривати частину зарплати соцпрацівників на звільнених територіях.
У МОЗ повідомили, що тісно співпрацюють з Єврокомісією у питанні медичної евакуації й мають можливість відправляти цивільних та військових на безкоштовне лікування у європейські клініки. Цей ресурс повноцінно не використовується, тому місцеві департаменти охорони здоров'я мають активізувати роботу з інформування медпрацівників і пацієнтів про можливість лікування за кордоном.
Очільники ОВА також доповіли про стан будівництва фортифікаційних споруд і розгортання Пунктів незламності. Задля покращення координації та безперебійного фінансування зведення оборонних укріплень Прем'єр-міністр доручив віцепрем'єр-міністру з відновлення України Олександру Кубракову розробити відповідну програму та якнайшвидше надати її для затвердження на засіданні уряду.
Крім того, Шмигаль закликав голів ОВА підготувати комплексні потреби щодо облаштування Пунктів незламності системами Starlink.
На нараді були присутні віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, міністр освіти і науки Сергій Шкарлет, заступник керівника Офісу Президента Олексій Кулеба, очільник Державного агентства відновлення та інфраструктурних проєктів Мустафа Найєм, представники Міністерства внутрішніх справ, Міністерства цифрової трансформації, Міністерства фінансів, ДСНС.
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