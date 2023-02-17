Попри війну 76% підприємців планують розширення бізнесу в 2023 році – ЕВА

Попри повномасштабну війну 76% власників українського малого та середнього бізнесу планують у 2023 році розширити свій бізнес.

Як передає Укрінформ, про це свідчать результати опитування Індекс настроїв малого бізнесу за 2022 рік, яке провела Європейська Бізнес Асоціація в межах проєкту Unlimit Ukraine.

"Попри труднощі, більшість підприємців, а саме 76% планують розширення бізнесу у 2023 році. З них 28% планують розширювати географію присутності, 26% - відкриття нових напрямків, 25% - вихід на зовнішні ринки, 21% - зміну кількості співробітників", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що для розширення бізнесу більшість опитаних (67%) залучатимуть нові кошти. Здебільшого підприємці покладаються на власні фінанси (30%) та меншою мірою на гранти (21%) і кредити (10%). Порівняно з 2021 роком втричі впала частка кредитних коштів у користуванні МСБ - тоді на них покладались 32% компаній. Водноча у 2022 році підприємці повідомляють про труднощі з отриманням кредитів. Серед опитаних МСБ 59% вважають банківське кредитування недоступним або важкодоступним, тоді як у 2021 році таких було 40%.









За даними опитування, у 2022 році показник Індексу настроїв малого бізнесу впав до 2,4 балів з 5-ти можливих, що є другим найнижчим значенням за всю історію дослідження. Для порівняння, у 2021 році показник Індексу склав 2,6 балів, а у 2020 - 2,2 бали.

Серед опитаних підприємців 58% наразі незадоволені станом справ у їхньому бізнесі, цей показник дещо зріс порівняно з 2021 роком, тоді таких було 52%. Одночасно зменшилась частка тих, хто станом справ задоволений - поточні 24% проти 32% минулого року. Найгірше з усіх складників Індексу учасники опитування оцінили економічну ситуацію в країні. Зокрема, 42% вважають її несприятливою, а 29% - катастрофічною.

Як повідомлялось, Індекс настроїв малого бізнесу проводиться Європейською Бізнес Асоціацією з 2017 року у межах проєкту Unlimit Ukraine. Інформаційні партнери проєкту у 2022 році - Міністерство цифрової трансформації України, Офіс з розвитку підприємництва та експорту та Дія Бізнес. Дослідження проводилось з 8 грудня 2022 року по 20 січня 2023 року, у ньому взяли участь 325 фізичних осіб-підприємців.

Unlimit Ukraine - платформа для розвитку малого та мікробізнесу, створена на базі Європейської Бізнес Асоціації. Проєкт надає комплексну підтримку для малого та мікробізнесу через освітні заходи і консультації, участь у програмах міжнародної співпраці, діагностику проблем бізнесу й обговорення актуальних для нього питань. Учасником проєкту може стати малий і мікробізнес із формою власності ФОП без обмеження видів діяльності. Наразі до Unlimit Ukraine входить 4300 представників МСБ.