Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Попри війну 76% підприємців планують розширення бізнесу в 2023 році – ЕВА

23:39 16.02.2023 |

Економіка

 

Попри повномасштабну війну 76% власників українського малого та середнього бізнесу планують у 2023 році розширити свій бізнес.

Як передає Укрінформ, про це свідчать результати опитування Індекс настроїв малого бізнесу за 2022 рік, яке провела Європейська Бізнес Асоціація в межах проєкту Unlimit Ukraine.

"Попри труднощі, більшість підприємців, а саме 76% планують розширення бізнесу у 2023 році. З них 28% планують розширювати географію присутності, 26% - відкриття нових напрямків, 25% - вихід на зовнішні ринки, 21% - зміну кількості співробітників", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що для розширення бізнесу більшість опитаних (67%) залучатимуть нові кошти. Здебільшого підприємці покладаються на власні фінанси (30%) та меншою мірою на гранти (21%) і кредити (10%). Порівняно з 2021 роком втричі впала частка кредитних коштів у користуванні МСБ - тоді на них покладались 32% компаній. Водноча у 2022 році підприємці повідомляють про труднощі з отриманням кредитів. Серед опитаних МСБ 59% вважають банківське кредитування недоступним або важкодоступним, тоді як у 2021 році таких було 40%.



За даними опитування, у 2022 році показник Індексу настроїв малого бізнесу впав до 2,4 балів з 5-ти можливих, що є другим найнижчим значенням за всю історію дослідження. Для порівняння, у 2021 році показник Індексу склав 2,6 балів, а у 2020 - 2,2 бали.

Серед опитаних підприємців 58% наразі незадоволені станом справ у їхньому бізнесі, цей показник дещо зріс порівняно з 2021 роком, тоді таких було 52%. Одночасно зменшилась частка тих, хто станом справ задоволений - поточні 24% проти 32% минулого року. Найгірше з усіх складників Індексу учасники опитування оцінили економічну ситуацію в країні. Зокрема, 42% вважають її несприятливою, а 29% - катастрофічною.

Як повідомлялось, Індекс настроїв малого бізнесу проводиться Європейською Бізнес Асоціацією з 2017 року у межах проєкту Unlimit Ukraine. Інформаційні партнери проєкту у 2022 році - Міністерство цифрової трансформації України, Офіс з розвитку підприємництва та експорту та Дія Бізнес. Дослідження проводилось з 8 грудня 2022 року по 20 січня 2023 року, у ньому взяли участь 325 фізичних осіб-підприємців.

Unlimit Ukraine - платформа для розвитку малого та мікробізнесу, створена на базі Європейської Бізнес Асоціації. Проєкт надає комплексну підтримку для малого та мікробізнесу через освітні заходи і консультації, участь у програмах міжнародної співпраці, діагностику проблем бізнесу й обговорення актуальних для нього питань. Учасником проєкту може стати малий і мікробізнес із формою власності ФОП без обмеження видів діяльності. Наразі до Unlimit Ukraine входить 4300 представників МСБ.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,1046
  0,0183
 0,05

Курс обміну валют на вчора, 11:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,3609  0,04 0,10 40,0644  0,03 0,08
EUR 41,7109  0,08 0,19 42,7675  0,03 0,06

Міжбанківський ринок на вчора, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9320  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес