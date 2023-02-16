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Україна отримала перший транш допомоги з Аеронавігаційного фонду солідарності
16:16 16.02.2023 |
Україна отримала перший транш допомоги від європейських партнерів з Аеронавігаційного фонду солідарності, який покликаний фінансувати заходи щодо відновлення послуг з аеронавігаційного обслуговування та забезпечити фінансову підтримку Украероруху на період війни.
Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури у Фейсбуці, передає Укрінформ.
«Цей добровільний фонд дозволить на час призупинення виконання польотів в повітряному просторі нашої країни забезпечити підтримку операційної діяльності національного провайдера аеронавігаційних послуг - Украероруху та закласти основи відновлення послуг у повоєнний період», - ідеться в повідомленні.
У компанії зазначили, що така допомога є передумовою повернення до повноцінного надання послуг національним провайдером аеронавігаційних послуг в Україні.
Як повідомлялось, під час 58-го засідання Тимчасової ради Євроконтролю 24 листопада 2022 року країни-члени підтримали створення Аеронавігаційного фонду солідарності для підтримки України.
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