Україна отримала перший транш допомоги з Аеронавігаційного фонду солідарності

Україна отримала перший транш допомоги від європейських партнерів з Аеронавігаційного фонду солідарності, який покликаний фінансувати заходи щодо відновлення послуг з аеронавігаційного обслуговування та забезпечити фінансову підтримку Украероруху на період війни.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Цей добровільний фонд дозволить на час призупинення виконання польотів в повітряному просторі нашої країни забезпечити підтримку операційної діяльності національного провайдера аеронавігаційних послуг - Украероруху та закласти основи відновлення послуг у повоєнний період», - ідеться в повідомленні.

У компанії зазначили, що така допомога є передумовою повернення до повноцінного надання послуг національним провайдером аеронавігаційних послуг в Україні.

Як повідомлялось, під час 58-го засідання Тимчасової ради Євроконтролю 24 листопада 2022 року країни-члени підтримали створення Аеронавігаційного фонду солідарності для підтримки України.