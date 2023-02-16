Кількість профзахворювань у 2022 році зменшилась на 15,6% - ФССУ

Кількість профзахворювань у 2022 році зменшилась на 15,6% порівняно з 2021 роком - до 2 465 зареєстрованих випадків.

Як повідомляє пресслужба Фонду соцстрахування України (ФССУ), найбільшу кількість профзахворювань зареєстровано у Дніпропетровській (39,2%), Львівській (21,5%) та Донецькій областях (18,5%). Кількість постраждалих осіб, які отримали профзахворювання, у цих областях становить 79,2% від загальної кількості постраждалих в Україні, які мають профзахворювання.

Найбільше профзахворювань у 2022 році зафіксовано у добувній промисловості та розробці кар'єрів - 2 136 випадків, що становить майже 87% загальної кількості профзахворювань в Україні. Водночас кількість випадків профзахворювань у цій галузі була на 19% (на 502 особи) меншою, ніж роком раніше.

Основними обставинами, внаслідок яких виникли профзахворювання, є недосконалість технологічного процесу, невикористання засобів індивідуального захисту та недосконалість механізмів та робочого інструменту.

"Основними причинами набуття статусу постраждалого на виробництві через професійне захворювання минулого року залишилися хвороби органів дихання, захворювання опорно-рухового апарату та хвороби слуху", - уточнюють у ФССУ.

