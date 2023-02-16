Фінансові новини
- |
- 16.02.23
- |
- 16:26
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
ЄБРР значно погіршив прогноз по економіці України на цей рік
14:56 16.02.2023 |
Європейський банк реконструкції та розвитку суттєво погіршив прогноз зростання ВВП України у 2023 році з 8%, прогнозовані у вересні 2022 року, до 1%.
Про це йдеться в новому звіті "Регіональні економічні перспективи".
Аналітики ЄБРР зазначили, що в 2023 році, якщо виходити з того, що бойові дії в Україні залишаться обмеженими нинішньою територією, на якій до війни вироблялося менше 20% ВВП, цілком імовірно, що реальний обсяг виробництва стабілізується на рівні близько 70% до рівня 2021 року.
Водночас економіка України, як і раніше, сильно залежатиме від міркувань воєнного часу.
"Якщо не відбудеться значних стратегічних змін на місцях, зростання ВВП України в 2024 році, ймовірно, буде млявим, але принаймні позитивним", - додав банк.
Фінустанова прогнозує, що у 2024 року українська економіка зросте на 3%.
Загалом ЄБРР погіршив прогноз зростання ВВП ринків Європи, Кавказу, Центральної Азії і півночі Африки, на 2023 рік до 2,1% з очікуваних у вересні минулого року 3%. У 2024 році очікується, що темпи зростання економіки прискоряться до 3,3%.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Порятунок рядового Резнікова. Як Міноборони купуватиме яйця по-новому
|Вперше з початку війни. В Україну прибув глава МЗС Ізраїлю Елі Коен
|РФ вночі запустила по Україні 32 ракети, сили ППО збили половину
|Маски-шоу у Косована. Що відомо про обшуки у MacPaw та до чого тут земля біля Дніпра
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Україна отримала перший транш допомоги з Аеронавігаційного фонду солідарності
|Кількість профзахворювань у 2022 році зменшилась на 15,6% - ФССУ
|ЄБРР значно погіршив прогноз по економіці України на цей рік
|«Центренерго» вперше з початку війни реалізувала електроенергію на біржі
|Україна стане членом Міжнародного фонду сільськогосподарського розвитку IFAD
|Цьогоріч до держбюджету від приватизації держмайна надійшло вже 645 мільйонів
Бізнес
|Google навчатиме німців розрізняти фейки
|Слідом за Xiaomi компанію Microsoft викрили на збиранні величезних обсягів даних та надсиланні стороннім одержувачам
|Смартфони Xiaomi, OnePlus та realme збирають і передають інформацію незалежно від налаштувань конфіденційності
|Нових змін у роботі Starlink в Україні немає
|OnePlus анонсував перший планшет, який називається просто Pad, та механічну клавіатуру — теж першу
|Alphabet втратила $100 мільярдів ринкової вартості через помилку свого ШІ-чатботу
|Війна чат-ботів. Як ChatGPT похитнув гегемонію Google