ЄБРР значно погіршив прогноз по економіці України на цей рік

Європейський банк реконструкції та розвитку суттєво погіршив прогноз зростання ВВП України у 2023 році з 8%, прогнозовані у вересні 2022 року, до 1%.

Про це йдеться в новому звіті "Регіональні економічні перспективи".

Аналітики ЄБРР зазначили, що в 2023 році, якщо виходити з того, що бойові дії в Україні залишаться обмеженими нинішньою територією, на якій до війни вироблялося менше 20% ВВП, цілком імовірно, що реальний обсяг виробництва стабілізується на рівні близько 70% до рівня 2021 року.

Водночас економіка України, як і раніше, сильно залежатиме від міркувань воєнного часу.

"Якщо не відбудеться значних стратегічних змін на місцях, зростання ВВП України в 2024 році, ймовірно, буде млявим, але принаймні позитивним", - додав банк.

Фінустанова прогнозує, що у 2024 року українська економіка зросте на 3%.

Загалом ЄБРР погіршив прогноз зростання ВВП ринків Європи, Кавказу, Центральної Азії і півночі Африки, на 2023 рік до 2,1% з очікуваних у вересні минулого року 3%. У 2024 році очікується, що темпи зростання економіки прискоряться до 3,3%.