Кабмін передав Держагентство з енергоефективності міністерству Кубракова

Кабінет міністрів на засіданні у вівторок, 14 лютого, передав Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження від Міністерства енергетики у підпорядкування Міністерству розвитку громад, територій та інфраструктури.

Про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Telegram.

На Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури також покладено функції із забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, рідких та твердих альтернативних видів палива, енергозбереження та енергоефективності.

Водночас за Міністерством енергетики залишено функції із забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері відновлюваних джерел енергії та газоподібних альтернативних видів палива.

Рішенням уряду також встановлено, що Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження реалізує державну політику у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, альтернативних видів палива, енергоефективності та енергозбереження.

Як повідомлялося, 7 лютого Верховна Рада схвалила зміни до держбюджету на 2023 рік, яким пропонується виділити кошти на Мінвідновлення, передати йому бюджетні програми Мінрегіону та Мінінфраструктури, а також Фонд ліквідації наслідків збройної агресії, на який у бюджеті передбачено 52,5 млрд грн.

Нагадаємо, 1 грудня 2022 року Верховна Рада призначила Олександра Кубракова на посаду віцепрем'єр-міністра з відновлення України - міністра розвитку громад, територій та інфраструктури. Для цього Міністерство розвитку громад та територій об'єднали з Міністерством інфраструктури.

13 січня Кабінет міністрів створив Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури на базі "Укравтодору", воно знаходиться у підпорядкування об'єднаного міністерства.