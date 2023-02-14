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Уряд затвердив список стратегічно важливих копалин
18:04 14.02.2023 |
Кабінет Міністрів України схвалив список копалин, які мають стратегічне значення для української економіки.
Як передає Укрінформ, про це повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду 14 лютого.
«В умовах війни та післявоєнного відновлення мусимо дбати про власні природні ресурси. Зокрема про корисні копалини, які мають стратегічне значення для економіки та для оборони. Сьогодні Уряд ухвалює список таких копалин, а також родовищ, де їх видобувають», - сказав прем'єр.
Зокрема, йдеться про ванадій, літій, титан, уран та сіль. 26 родовищ будуть надаватися у користування на умовах угод про розподіл продукції.
«Це створить широкі можливості інвестору в реалізації проєкту, а держава отримає свою частку, яка буде використана для розвитку української економіки», - додав Шмигаль.
Як повідомлялося, бізнес виступає за зниження на час війни рентної плати за видобуток корисних копалин, що дасть змогу підтримати гірничо-металургійну галузь, яка на 53% скоротила виробництво.
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