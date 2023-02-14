Україні загрожує дефіцит води через дії росіян на Каховській ГЕС, – Шмигаль

Російські окупанти частково зруйнували шлюзи Каховської ГЕС, внаслідок чого Україна щодня втрачає тисячі кубометрів води і може зіткнутися з її дефіцитом.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль написав у Telegram.

"Після 14 ракетних атак на українську енергосистему росіяни тепер намагаються позбавити українців доступу до водопостачання. Після часткового руйнування та зумисного відкриття росіянами шлюзів Каховської ГЕС ми щодня втрачаємо тисячі кубометрів води. Через що частина населених пунктів, яка отримує воду саме з Дніпра, може залишитися без доступу до питної води", - наголосив Шмигаль.

Він нагадав, що зниження рівня води у Каховському водосховищі може призвести до неналежного функціонування систем охолодження Запорізької АЕС.

"Тому цивілізований світ не повинен мовчати. Україна закликає всіма доступними засобами тиснути на росію, аби вона закрила шлюзи та відновила гідротехнічні споруди на Каховській ГЕС. Або ж дозволила це зробити українським фахівцям", - додав Шмигаль.

Як повідомлялося, Каховська ГЕС із перших днів великої війни окупована російськими військами.

Влітку минулого року керівник "Укргідроенерго" Ігор Сирота заявляв, що станція працювала трьома агрегатами з шести, однак до неї неможливо доставити запчастини, щоб проводити ремонти.