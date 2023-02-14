Кабмін максимально спростив імпорт дронів та комплектуючих, – Федоров

Кабінет міністрів на засіданні у вівторок, 14 лютого, ухвалив постанову, яка має максимально спростити імпорт безпілотних літальних апаратів та комплектуючих для їх виробництва в Україні.

Про це міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив у Telegram.

"Уряд ухвалив fast-track для дронів. Працювали над цим важливим рішенням разом з Мінекономіки", - написав він.

Федоров пояснив, що кілька тижнів тому провели опитування українських виробників/постачальників БПЛА щодо головних проблем, які заважають їхній роботі та розвитку.

За результатами цього опитування уряд прийняв першу постанову, що максимально прискорить та спростить ввезення товарів військового призначення та подвійного використання на територію України. Зокрема, це стосується БПЛА та комплектуючих для їх виробництва.

"Простою мовою - більше жодних документів від служби експортного контролю чи інших органів для ввезення дронів тощо. І зазначений вище акт є лише першим серед низки, які напрацьовуються", - наголосив Федоров.

Своєю чергою представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук уточнив, що відповідні зміни внесено до постанови Кабміну N1378 "Про перелік товарів, на міжнародні передачі (імпорт) яких не поширюється дія закону "Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання" у період воєнного стану на території України" від 9 грудня 2022 року.

Як повідомлялося, на початку лютого Верховна Рада прийняла два закони, що передбачають звільнення від сплати ПДВ та мита при ввезенні в Україну безпілотних літальних апаратів, коптерів, тепловізорів та низки інших товарів на період воєнного стану.