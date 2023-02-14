Фінансові новини
- |
- 14.02.23
- |
- 19:39
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Кабмін максимально спростив імпорт дронів та комплектуючих, – Федоров
17:07 14.02.2023 |
Кабінет міністрів на засіданні у вівторок, 14 лютого, ухвалив постанову, яка має максимально спростити імпорт безпілотних літальних апаратів та комплектуючих для їх виробництва в Україні.
Про це міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив у Telegram.
"Уряд ухвалив fast-track для дронів. Працювали над цим важливим рішенням разом з Мінекономіки", - написав він.
Федоров пояснив, що кілька тижнів тому провели опитування українських виробників/постачальників БПЛА щодо головних проблем, які заважають їхній роботі та розвитку.
За результатами цього опитування уряд прийняв першу постанову, що максимально прискорить та спростить ввезення товарів військового призначення та подвійного використання на територію України. Зокрема, це стосується БПЛА та комплектуючих для їх виробництва.
"Простою мовою - більше жодних документів від служби експортного контролю чи інших органів для ввезення дронів тощо. І зазначений вище акт є лише першим серед низки, які напрацьовуються", - наголосив Федоров.
Своєю чергою представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук уточнив, що відповідні зміни внесено до постанови Кабміну N1378 "Про перелік товарів, на міжнародні передачі (імпорт) яких не поширюється дія закону "Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання" у період воєнного стану на території України" від 9 грудня 2022 року.
Як повідомлялося, на початку лютого Верховна Рада прийняла два закони, що передбачають звільнення від сплати ПДВ та мита при ввезенні в Україну безпілотних літальних апаратів, коптерів, тепловізорів та низки інших товарів на період воєнного стану.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Резніков підтвердив, що запросив Павлюка, Дейнегу та Шевченка на посади своїх заступників, анонсував нові зміни в команді Міноборони
|Боротьба з корупцією чи конкуренція «дахів»? Навіщо знадобилися грандіозні обшуки на митниці
|Під Буданова? У Раді хочуть змінити закон про призначення міністра оборони
|Посли G7 закликали Раду відновити електронне декларування для запобігання корупції
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Мінфін розмістив облігації внутрішньої позики на 11,4 мільярда
|Уряд затвердив список стратегічно важливих копалин
|Україна створить резервний запас нафти та нафтопродуктів – Шмигаль
|Україні загрожує дефіцит води через дії росіян на Каховській ГЕС, – Шмигаль
|Кабмін максимально спростив імпорт дронів та комплектуючих, – Федоров
|Клуб експертів консолідував прогнози розвитку світової економіки у 2023 році
Бізнес
|Війна чат-ботів. Як ChatGPT похитнув гегемонію Google
|Microsoft анонсувала нові Bing та Edge на базі оновленого ШІ ChatGPT
|Рейтинг найкращих ІТ-роботодавців України 2022 року – опитування DOU
|Range Rover Velar оновився для 2024 року
|Bard — відповідь Google на чатбот ChatGPT. У його основі лежить нейрогенеративна модель LaMDA
|ChatGPT успішно пройшов співбесіду на посаду інженера в Google із зарплатнею $183 000
|Хакери з КНДР вкрали рекордну кількість криптовалюти та секретних даних, - ООН