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АНАЛІТИКА

Клуб експертів консолідував прогнози розвитку світової економіки у 2023 році

16:57 14.02.2023 |

Економіка

 

На YouTube-каналі аналітичного центру "Клуб експертів" вийшло нове відео, присвячене ситуації в українській і світовій економіці на початок 2023 року. У передачі було представлено офіційні дані, що стосуються основних макроекономічних показників, а також консолідовано прогнози провідних світових аналітичних на 2023-2024 роки.

На думку аналітиків, показники української економіки загалом стабільні. Водночас для її підтримки в умовах війни 2023 року знадобиться збільшення обсягів макрофінансової допомоги від партнерів. Так, засновник Клубу експертів, кандидат економічних наук Максим Уракін послався на оцінку МВФ, згідно з якою потреби України в зовнішньому фінансуванні поточного року становитимуть щонайменше 39,5 млрд доларів і можуть сягнути 57 млрд.

"Такий прогноз є вираженням високого ступеня невизначеності з боку провідних світових фінансових інституцій щодо ситуації в українській економіці, а також демонструє збільшення тиску на неї з боку видатків", - підкреслив експерт.

Щодо загальносвітових показників, то за прогнозами того ж МВФ понад третина глобальної економіки у 2023 році перебуватиме у стадії рецесії. Зі свого боку, агентство Bloomberg констатує рекордне падіння світових ринків акцій та облігацій в останні місяці 2022 року. Водночас інвестори більш оптимістично оцінюють перспективи поточного року.

"Закінчення циклу підвищень відсоткових ставок, відновлення економіки Китаю і завершення війни в Україні з подальшим відновленням нашої економіки можуть значно поліпшити ситуацію як у нашій країні, так і у світі", - зазначив Максим Уракін.

Більш детально про ситуацію в українській та світовій економіці дивіться у відео на каналі "Клуб експертів" за посиланням:

Підписатися на канал можна тут:

https://www.youtube.com/@user-nz9lh8yg9g


 

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