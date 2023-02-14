Дефіцит зовнішньої торгівлі України товарами у 2022 р. зріс у 2,3 раза – Держстат

Від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі України товарами у 2022 році зросло у 2,3 раза порівняно з 2021 роком - до $11,125 млрд із $4,771 млрд, повідомила Державна служба статистики (Держстат) у вівторок.

За її даними, експорт товарів з України за рік порівняно з попереднім роком скоротився на 35,1% - до $44,149 млрд, імпорт - на 24,1%, до $55,274 млрд.

Держстат уточнив, що у грудні-2022 порівняно з листопадом того ж року сезонно скоригований обсяг експорту знизився на 2,4% - до $3,376 млрд, тоді як імпорт зріс на 9,8% - до $5,347 млрд.

Сезонно скориговане сальдо зовнішньої торгівлі в грудні-2022 було від’ємним і становило $1,971 млрд, тоді як у листопаді того ж року воно також було від’ємним і становило $1,409 млрд.

Коефіцієнт покриття експортом імпорту 2022 року становив 0,80 (2021 року - 0,93).

Держстат уточнив, що зовнішньоторговельні операції проводилися з партнерами із 233 країн світу.

Зовнішньоторговельний обіг за найважливішими позиціями в 2022р.

Товарні позиції Експорт, млн $ Експорт, січень-листопад 2022 до січня-листопада 2021, % Імпорт, млн $ Імпорт, січень-листопад 2022 до січня-листопада 2021, % Загалом 44148.8 64.9 55273.5 75.9 Тварини, продукти тваринного походження 1472.4 109.5 1174.8 73.7 Продукти рослинного походження 13478.5 86.7 1926.6 90.4 - зернові культури 9112.5 73.8 153.4 92.4 Жири тваринного та рослинного походження 5949.4 84.5 293.9 66.2 Готові харчові продукти 2497 65.9 2554.7 71.4 Мінеральні продукти 4323.5 51.4 13112.1 87.6 Енергетичні матеріали; нафта та продукти її переробки 1040.2 132.6 12800.4 89.3 Продукція хімічної та пов'язаних з нею галузей промисловості, зокрема: 1287.2 45.7 6302.7 64.7 Фармацевтична продукція 238.1 75.5 1900.6 62.2 Добрива 170.2 27.3 799.3 48 Полімерні матеріали, пластмасові вироби з них 470.2 42.6 3247.2 67.4 Шкіряна сировина 104.5 63.1 240.5 80.1 Деревина та вироби з неї 1885.4 94 197.6 44.7 Маса з деревини або ін. волокнистих целюлозних матеріалів 277.5 52 760.2 68.3 Текстильні матеріали та вироби 671.5 77.6 2483 93.3 Взуття 175.1 92.2 570.7 99 Вироби з каменю, гіпсу, цементу 300.7 52.9 659 69.8 Перли природні або культивовані, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння 41 31.9 70.2 32 Недорогоцінні метали та вироби з них 6004.1 37.5 2590.7 59.2 - чорні метали 4532.5 32.5 953.4 61.5 Машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання 3736 71 9181.6 64.6 Реактори ядерні, казани, машини 1177.8 55.5 4200.3 52.5 Електричні машини 2558.2 81.5 4981.3 80.3 Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавзасоби 359.4 53.1 5629.8 74.3 Засоби наземного транспорту, окрім залізничних 133.6 80.2 5224.8 73.9 Прилади та апарати оптичні, фотографічні 121.5 71.1 1172.1 77.1 Різні промтовари 972.5 77.8 713.2 53.1 Твори мистецтва 1.1 41.7 0.5 7.3 Товари, придбані в портах 0.7 43.7 69.2 54.8

Дані: Держстат України