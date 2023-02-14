Дефіцит зовнішньої торгівлі України товарами у 2022 р. зріс у 2,3 раза – Держстат

Від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі України товарами у 2022 році зросло у 2,3 раза порівняно з 2021 роком - до $11,125 млрд із $4,771 млрд, повідомила Державна служба статистики (Держстат) у вівторок.
За її даними, експорт товарів з України за рік порівняно з попереднім роком скоротився на 35,1% - до $44,149 млрд, імпорт - на 24,1%, до $55,274 млрд.
Держстат уточнив, що у грудні-2022 порівняно з листопадом того ж року сезонно скоригований обсяг експорту знизився на 2,4% - до $3,376 млрд, тоді як імпорт зріс на 9,8% - до $5,347 млрд.
Сезонно скориговане сальдо зовнішньої торгівлі в грудні-2022 було від’ємним і становило $1,971 млрд, тоді як у листопаді того ж року воно також було від’ємним і становило $1,409 млрд.
Коефіцієнт покриття експортом імпорту 2022 року становив 0,80 (2021 року - 0,93).
Держстат уточнив, що зовнішньоторговельні операції проводилися з партнерами із 233 країн світу.
Зовнішньоторговельний обіг за найважливішими позиціями в 2022р.
| Товарні позиції
| Експорт, млн $
| Експорт, січень-листопад 2022 до січня-листопада 2021, %
| Імпорт, млн $
| Імпорт, січень-листопад 2022 до січня-листопада 2021, %
| Загалом
| 44148.8
| 64.9
| 55273.5
| 75.9
| Тварини, продукти тваринного походження
| 1472.4
| 109.5
| 1174.8
| 73.7
| Продукти рослинного походження
| 13478.5
| 86.7
| 1926.6
| 90.4
| - зернові культури
| 9112.5
| 73.8
| 153.4
| 92.4
| Жири тваринного та рослинного походження
| 5949.4
| 84.5
| 293.9
| 66.2
| Готові харчові продукти
| 2497
| 65.9
| 2554.7
| 71.4
| Мінеральні продукти
| 4323.5
| 51.4
| 13112.1
| 87.6
| Енергетичні матеріали; нафта та продукти її переробки
| 1040.2
| 132.6
| 12800.4
| 89.3
| Продукція хімічної та пов'язаних з нею галузей промисловості, зокрема:
| 1287.2
| 45.7
| 6302.7
| 64.7
| Фармацевтична продукція
| 238.1
| 75.5
| 1900.6
| 62.2
| Добрива
| 170.2
| 27.3
| 799.3
| 48
| Полімерні матеріали, пластмасові вироби з них
| 470.2
| 42.6
| 3247.2
| 67.4
| Шкіряна сировина
| 104.5
| 63.1
| 240.5
| 80.1
| Деревина та вироби з неї
| 1885.4
| 94
| 197.6
| 44.7
| Маса з деревини або ін. волокнистих целюлозних матеріалів
| 277.5
| 52
| 760.2
| 68.3
| Текстильні матеріали та вироби
| 671.5
| 77.6
| 2483
| 93.3
| Взуття
| 175.1
| 92.2
| 570.7
| 99
| Вироби з каменю, гіпсу, цементу
| 300.7
| 52.9
| 659
| 69.8
| Перли природні або культивовані, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння
| 41
| 31.9
| 70.2
| 32
| Недорогоцінні метали та вироби з них
| 6004.1
| 37.5
| 2590.7
| 59.2
| - чорні метали
| 4532.5
| 32.5
| 953.4
| 61.5
| Машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання
| 3736
| 71
| 9181.6
| 64.6
| Реактори ядерні, казани, машини
| 1177.8
| 55.5
| 4200.3
| 52.5
| Електричні машини
| 2558.2
| 81.5
| 4981.3
| 80.3
| Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавзасоби
| 359.4
| 53.1
| 5629.8
| 74.3
| Засоби наземного транспорту, окрім залізничних
| 133.6
| 80.2
| 5224.8
| 73.9
| Прилади та апарати оптичні, фотографічні
| 121.5
| 71.1
| 1172.1
| 77.1
| Різні промтовари
| 972.5
| 77.8
| 713.2
| 53.1
| Твори мистецтва
| 1.1
| 41.7
| 0.5
| 7.3
| Товари, придбані в портах
| 0.7
| 43.7
| 69.2
| 54.8
Дані: Держстат України