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Фонд держмайна почав міняти керівників держпідприємств. Поки що у списку 47 директорів
15:58 14.02.2023 |
Фонд держмайна змінює керівників на 47 державних підприємствах. Про це заявив перший заступник голови ФДМ Дмитро Кліменков у телемарафоні, повідомляє пресслужба фонду.
На семи підприємствах фонд уже змінив керівників, а щодо ще 40 очікується узгодження з боку місцевих військових адміністрацій.
Заміна керівників - результат аналізу фінансово-економічного стану підприємств. Результати показали, що на більшості проаналізованих держпідприємств не виконуються фінансово-економічні плани, вони є збитковими.
ФДМУ вже шукає нових менеджерів для держпідприємств. Щоб подати кандидатуру на заміщення вакантної посади, фонд планує ввести онлайн-форму. Після цього ФДМ разом з НАБУ проведе перевірку кандидатів і за результатами співбесід ухвалюватиме рішення.
Для нових керівників ФДМ розробив KPI, щоб вони належним чином підготували держпідприємства до майбутньої приватизації за найвищою ціною.
Загалом в управління ФДМ передається 2400 підприємств, більшість із яких було передано фонду нещодавно.
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