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АНАЛІТИКА

Фонд держмайна почав міняти керівників держпідприємств. Поки що у списку 47 директорів

15:58 14.02.2023 |

Економіка

 

Фонд держмайна змінює керівників на 47 державних підприємствах. Про це заявив перший заступник голови ФДМ Дмитро Кліменков у телемарафоні, повідомляє пресслужба фонду.

На семи підприємствах фонд уже змінив керівників, а щодо ще 40 очікується узгодження з боку місцевих військових адміністрацій.

Заміна керівників - результат аналізу фінансово-економічного стану підприємств. Результати показали, що на більшості проаналізованих держпідприємств не виконуються фінансово-економічні плани, вони є збитковими.

ФДМУ вже шукає нових менеджерів для держпідприємств. Щоб подати кандидатуру на заміщення вакантної посади, фонд планує ввести онлайн-форму. Після цього ФДМ разом з НАБУ проведе перевірку кандидатів і за результатами співбесід ухвалюватиме рішення.

Для нових керівників ФДМ розробив KPI, щоб вони належним чином підготували держпідприємства до майбутньої приватизації за найвищою ціною.

Загалом в управління ФДМ передається 2400 підприємств, більшість із яких було передано фонду нещодавно.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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