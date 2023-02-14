Фонд держмайна почав міняти керівників держпідприємств. Поки що у списку 47 директорів

Фонд держмайна змінює керівників на 47 державних підприємствах. Про це заявив перший заступник голови ФДМ Дмитро Кліменков у телемарафоні, повідомляє пресслужба фонду.

На семи підприємствах фонд уже змінив керівників, а щодо ще 40 очікується узгодження з боку місцевих військових адміністрацій.

Заміна керівників - результат аналізу фінансово-економічного стану підприємств. Результати показали, що на більшості проаналізованих держпідприємств не виконуються фінансово-економічні плани, вони є збитковими.

ФДМУ вже шукає нових менеджерів для держпідприємств. Щоб подати кандидатуру на заміщення вакантної посади, фонд планує ввести онлайн-форму. Після цього ФДМ разом з НАБУ проведе перевірку кандидатів і за результатами співбесід ухвалюватиме рішення.

Для нових керівників ФДМ розробив KPI, щоб вони належним чином підготували держпідприємства до майбутньої приватизації за найвищою ціною.

Загалом в управління ФДМ передається 2400 підприємств, більшість із яких було передано фонду нещодавно.