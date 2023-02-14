Україна отримала нагороду IFR Awards 2022 за управління державним боргом

Україна отримала нагороду IFR Awards 2022 у номінації Financing Package and EMEA Restructuring від International Financing Review за успіх операції з управління державним боргом.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

"Ми вдячні IRF за визнання успіху операції з управління державним боргом, яку Мінфін провів разом зі своїми радниками влітку минулого року. Ми націлені продовжувати якісне управління державним боргом, забезпечуючи фінансову стабільність та прозору комунікацію з інвесторами. Це не перша нагорода, яку ми отримали за результатами цієї транзакції, але дуже важливе визнання, що мотивує нас в ці непрості часи", - зазначив урядовий уповноважений з питань управління державним боргом Юрій Буца.

У Мінфіні зазначають, що повномасштабне вторгнення росії в Україну стало шоком для економіки та державних фінансів. Зростання дефіциту державного бюджету до 5 мільярдів доларів на місяць задля покриття нагальних потреб держави під час воєнного стану та швидке скорочення міжнародних резервів змусили Мінфін провести операцію з управління державним боргом. Мінфіну вдалось погодити з інвесторами пропозицію відкласти платежі за всіма суверенними та гарантованими державою єврооблігаціями на загальну суму близько 21,1 млрд доларів США. Інвестори погодилися на відсутність оплати за зміну умов випуску єврооблігацій, що зазвичай є необхідною умовою проведення таких транзакцій.

Голосування інвесторів за зміни є свідченням бажання підтримати Україну, а також знизити потенційний негативний ефект від цих інструментів на економіку України при післявоєнному зростанні. В результаті Україна отримала вкрай необхідну допомогу, завдяки якій держава заощаджує близько 6 млрд дол. США протягом двох років.

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Як повідомляв Укрінформ, Міністерство фінансів України стало переможцем Risk Awards 2023 у номінації "Ризик-менеджер року з суверенних активів" від міжнародного авторитетного видання Risk.net.