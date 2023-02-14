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Україні потрібно від $40 млрд до $48 млрд фінансової підтримки – МВФ
10:53 14.02.2023 |
Директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва заявила, що Україні у 2022 році потрібно буде від $40 млрд до $48 млрд фінансової підтримки. Про це вона сказала, виступаючи на Всесвітньому урядовому саміті в Дубаї.
"Ми працюємо над програмою для України. Щоб ви розуміли, Україні потрібно від $40 млрд до $48 млрд зовнішньої фінансової підтримки цього року, щоб країна могла функціонувати", - сказала Георгієва.
Значну частину цієї потреби закриють США та Європейський Союз, але Міжнародний валютний фонд теж готовий зіграти свою роль і допомогти Україні, запевнила Георгієва.
Вона додала, що українська влада поки що добре справляється з кризою в економіці: пенсії та зарплати у державному секторі платяться, а інфляція перебуває на рівні нижче 30%, тоді як в інших державах в умовах війни вона часом сягала сотень відсотків.
"Я сповнена захоплення українською владою. Ми часто проводимо зустрічі у віртуальному режимі та чуємо сирени. Тоді зустріч переривається на кілька секунд, щоб люди перейшли в безпечне місце, - і ми продовжуємо", - сказала Георгієва.
Вона також розповіла, що її брат одружений на українці, був у Харкові на момент початку російського повномасштабного вторгнення та залишався в Україні до червня.
"І я можу сказати, що його тещі платили пенсію вчасно", - сказала Георгієва.
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