Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Податкова відновила доступ до даних реєстру платників ПДВ

22:45 13.02.2023 |

Економіка

 

Державна податкова служба України заявила про відновлення функціонування пошукового сервісу "Реєстр платників ПДВ".

Про це повідомляється на сайті Податкової.

Пошуковий сервіс "Реєстр платників ПДВ" доступний за посиланням.

Доступ до даних реєстру надається шляхом пошуку за кодом ЄДРПОУ або індивідуального податкового номера за умови ідентифікації особи, яка бажає отримати такі відомості, з використанням засобів електронної ідентифікації (кваліфікованим або удосконаленим електронним підписом), додали в ДПС.

Раніше Українська рада бізнесу написала відкритий лист президенту Володимиру Зеленському, в якому йшлося, що однією з актуальних проблем, яка містить величезні корупційні ризики, є закритий від громадськості та бізнесу Реєстр заяв про повернення суми бюджетного відшкодування ПДВ.

"У травні 2022 реєстр був вилучений з вільного доступу і зараз функціонує у напівзакритому режимі, коли для отримання відповідної інформації необхідно вказати назву або індивідуальний податковий номер платника податку, який звернувся за відшкодуванням ПДВ.

Тобто інформація про те, які платники податку звернулися за бюджетним відшкодуванням, не оприлюднюється", - йшлося у зверненні.

В УРБ вважають, що такий підхід блокує можливість громадського контролю за відшкодуванням ПДВ та робить діяльність податкових органів непрозорою, оскільки не дозволяє пересвідчитись у виконанні приписів законодавства щодо дотримання хронологічного порядку відшкодування ПДВ.

Відповідно до постанови уряду від 12 березня 2022 року, органи держвлади можуть на час дії воєнного стану зупиняти, обмежувати роботу інформаційних, інформаційно-комунікаційних та електронних комунікаційних систем, а також публічних електронних реєстрів.

Мінфін підтвердив обмеження доступу ДПС у листі від 7 вересня 2022 року.

Мета обмеження - задовольнити потреби ЗСУ та сектору оборони.

Проте побічним ефектом такого обмеження стало ускладнення життя платникам ПДВ, які не можуть перевірити ПДВ-статус своїх контрагентів, що призводить до збільшення помилок при складанні податкових накладних.
За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,0973
  0,0329
 0,08

Курс обміну валют на вчора, 10:24
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,4591  0,01 0,03 40,1844  0,02 0,05
EUR 41,8284  0,10 0,25 42,8578  0,13 0,29

Міжбанківський ринок на вчора, 11:50
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9320  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес