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Податкова відновила доступ до даних реєстру платників ПДВ
22:45 13.02.2023 |
Державна податкова служба України заявила про відновлення функціонування пошукового сервісу "Реєстр платників ПДВ".
Про це повідомляється на сайті Податкової.
Пошуковий сервіс "Реєстр платників ПДВ" доступний за посиланням.
Доступ до даних реєстру надається шляхом пошуку за кодом ЄДРПОУ або індивідуального податкового номера за умови ідентифікації особи, яка бажає отримати такі відомості, з використанням засобів електронної ідентифікації (кваліфікованим або удосконаленим електронним підписом), додали в ДПС.
Раніше Українська рада бізнесу написала відкритий лист президенту Володимиру Зеленському, в якому йшлося, що однією з актуальних проблем, яка містить величезні корупційні ризики, є закритий від громадськості та бізнесу Реєстр заяв про повернення суми бюджетного відшкодування ПДВ.
"У травні 2022 реєстр був вилучений з вільного доступу і зараз функціонує у напівзакритому режимі, коли для отримання відповідної інформації необхідно вказати назву або індивідуальний податковий номер платника податку, який звернувся за відшкодуванням ПДВ.
Тобто інформація про те, які платники податку звернулися за бюджетним відшкодуванням, не оприлюднюється", - йшлося у зверненні.
В УРБ вважають, що такий підхід блокує можливість громадського контролю за відшкодуванням ПДВ та робить діяльність податкових органів непрозорою, оскільки не дозволяє пересвідчитись у виконанні приписів законодавства щодо дотримання хронологічного порядку відшкодування ПДВ.
Відповідно до постанови уряду від 12 березня 2022 року, органи держвлади можуть на час дії воєнного стану зупиняти, обмежувати роботу інформаційних, інформаційно-комунікаційних та електронних комунікаційних систем, а також публічних електронних реєстрів.
Мінфін підтвердив обмеження доступу ДПС у листі від 7 вересня 2022 року.
Мета обмеження - задовольнити потреби ЗСУ та сектору оборони.
Проте побічним ефектом такого обмеження стало ускладнення життя платникам ПДВ, які не можуть перевірити ПДВ-статус своїх контрагентів, що призводить до збільшення помилок при складанні податкових накладних.
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