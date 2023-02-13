Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Податкова амністія добігає кінця. Українці встигли задекларувати 6,2 млрд грн

 

У межах податкової амністії українці задекларували 6,2 млрд грн, сума одноразового збору склала 379,5 млн грн. Про це повідомляє пресслужба Державної податкової служби.

За період воєнного стану в Україні було задекларовано 3,92 млрд грн, сума одноразового збору склала 246,6 млн грн.

Кампанія одноразового (спеціального) добровільного декларування активів фізичних осіб завершиться в кінці лютого.

У податковій закликають громадян не зволікати та скористатися можливістю легалізувати активи, з яких на 1 січня 2021 року не було сплачено податків.

Податкова амністія - можливість "узаконити" капітал, походження якого українці не можуть пояснити
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,0973
  0,0329
 0,08

Курс обміну валют на сьогодні, 10:24
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,4591  0,01 0,03 40,1844  0,02 0,05
EUR 41,8284  0,10 0,25 42,8578  0,13 0,29

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:50
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9320  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес