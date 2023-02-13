Фінансові новини
- |
- 13.02.23
- |
- 22:40
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Є лише один шлях, щоб уникнути критики: нічого не робити, нічого не говорити і бути ніким"
Арістотель
Податкова амністія добігає кінця. Українці встигли задекларувати 6,2 млрд грн
У межах податкової амністії українці задекларували 6,2 млрд грн, сума одноразового збору склала 379,5 млн грн. Про це повідомляє пресслужба Державної податкової служби.
За період воєнного стану в Україні було задекларовано 3,92 млрд грн, сума одноразового збору склала 246,6 млн грн.
Кампанія одноразового (спеціального) добровільного декларування активів фізичних осіб завершиться в кінці лютого.
У податковій закликають громадян не зволікати та скористатися можливістю легалізувати активи, з яких на 1 січня 2021 року не було сплачено податків.
Податкова амністія - можливість "узаконити" капітал, походження якого українці не можуть пояснити
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Під Буданова? У Раді хочуть змінити закон про призначення міністра оборони
|Посли G7 закликали Раду відновити електронне декларування для запобігання корупції
|Українські бійці знищили 61 крилату ракету з 71, запущеної РФ, а також п'ять дронів - Залужний
|Випущені по Україні російські ракети пролетіли над Румунією та Молдовою - Залужний
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Податкова амністія добігає кінця. Українці встигли задекларувати 6,2 млрд грн
|Україна вперше імпортувала дизпаливо із США
|Понад 50% аграрного експорту України торік пішло до ЄС
|Україна через МАГАТЕ отримала обладнання на €2 мільйона
|Індекс Біг-Маку: Курс української валюти недооцінений на 53,5%
|Для забезпечення держуправління у Криму після його деокупації Україні необхідно залучити майже 50 тис. кадрів – Ташева
Бізнес
|Microsoft анонсувала нові Bing та Edge на базі оновленого ШІ ChatGPT
|Рейтинг найкращих ІТ-роботодавців України 2022 року – опитування DOU
|Range Rover Velar оновився для 2024 року
|Bard — відповідь Google на чатбот ChatGPT. У його основі лежить нейрогенеративна модель LaMDA
|ChatGPT успішно пройшов співбесіду на посаду інженера в Google із зарплатнею $183 000
|Хакери з КНДР вкрали рекордну кількість криптовалюти та секретних даних, - ООН
|Літак «Мрія» відродиться в новій версії гри Microsoft Flight Simulator