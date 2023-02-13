Податкова амністія добігає кінця. Українці встигли задекларувати 6,2 млрд грн

У межах податкової амністії українці задекларували 6,2 млрд грн, сума одноразового збору склала 379,5 млн грн. Про це повідомляє пресслужба Державної податкової служби.

За період воєнного стану в Україні було задекларовано 3,92 млрд грн, сума одноразового збору склала 246,6 млн грн.

Кампанія одноразового (спеціального) добровільного декларування активів фізичних осіб завершиться в кінці лютого.

У податковій закликають громадян не зволікати та скористатися можливістю легалізувати активи, з яких на 1 січня 2021 року не було сплачено податків.

Податкова амністія - можливість "узаконити" капітал, походження якого українці не можуть пояснити