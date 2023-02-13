Індексація пенсій українців на рівень інфляції відбудеться у квітні, а не в березні, як це планувалося раніше

Про в інтерв'ю державному агентству "Укрінформ" повідомила пані міністр соціальної політики Оксана Жолнович.

"Так, ми працюємо над тим, аби зробити індексацію пенсій відповідно до інфляції. Є ж формула індексації і відповідний закон. Думаю, така індексація відбудеться у квітні", - сказала вона.

За її словами, зараз робляться розрахунки.

Раніше в Мінсоцполітики заявили, що планова індексація пенсій в країні очікується в березні 2023 року, як і передбачено законодавством.

Нагадаємо, міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв'ю РБК-Україна зазначав, що індексація пенсій може відбутися у березні 2023 року.

У 2023 році на індексацію пенсій виділять майже 40 млрд гривень.