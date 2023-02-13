Україна залучить грант від США та інших донорів на $2,6 мільярда - Мінфін

Україна залучить через Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР) грант від США та інших донорів на понад 2,6 млрд дол. США, які будуть спрямовані на забезпечення пенсійних виплат та окремих програм державної соціальної допомоги.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

"10 лютого на засіданні уряду прийнято рішення про залучення гранту на бюджетну підтримку від Цільового фонду багатьох донорів у розмірі 2 млрд 665 млн дол. США як четвертого додаткового фінансування для Проєкту «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні». Частину грантових коштів у розмірі 2,5 млрд дол. США надано Сполученими Штатами Америки. Ще 165 млн дол. США надійшли від Німеччини, Іспанії, Фінляндії, Ірландії, Швейцарії, Бельгії, Ісландії", - йдеться у повідомленні.

Україна залучить через Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР) грант від США та інших донорів на понад 2,6 млрд дол. США, які будуть спрямовані на забезпечення пенсійних виплат та окремих програм державної соціальної допомоги.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

"10 лютого на засіданні уряду прийнято рішення про залучення гранту на бюджетну підтримку від Цільового фонду багатьох донорів у розмірі 2 млрд 665 млн дол. США як четвертого додаткового фінансування для Проєкту «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні». Частину грантових коштів у розмірі 2,5 млрд дол. США надано Сполученими Штатами Америки. Ще 165 млн дол. США надійшли від Німеччини, Іспанії, Фінляндії, Ірландії, Швейцарії, Бельгії, Ісландії", - йдеться у повідомленні.