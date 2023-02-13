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АНАЛІТИКА

Уряд розширив перелік компаній ОПК, які можуть імпортувати товари військового призначення

10:34 13.02.2023 |

Економіка

 

Уряд розширив перелік компаній ОПК, яким надано право імпорту товарів військового призначення для потреб власного виробництва та експорту товарів військового призначення власного виробництва.

Як передає Укрінформ з посиланням на Міністерство економіки, відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні 10 лютого.

Зазначають, що це рішення сприятиме розвитку та збільшенню обсягів виробництва підприємств, що виробляють різні види озброєння, зокрема, й БПЛА для потреб ЗСУ.

«Працюємо на перемогу, посилюючи виробничий потенціал вітчизняного військово-промислового комплексу. Ще кілька українських підприємств отримали можливість імпортувати комплектуючі для виготовлення зброї без зайвих посередників. Таким чином, це рішення спрямоване на лібералізацію ринку. Також воно дозволить суттєво пришвидшити процеси з виготовлення та постачання на фронт зброї, яка так потрібна зараз нашим захисникам», - зазначила перша віцепрем'єрка - міністерка економіки Юлія Свириденко.

Вона додала, що виробництво зброї саме для потреб української армії - першочергове завдання.

«Для всіх очевидно: експорт військової продукції сьогодні можливий лише в тому разі, якщо Міноборони, ЗСУ чітко скажуть, що потреби в цих видах продукції для захисту України немає. Але на майбутнє це рішення відкриває можливість для українських виробників, що вже виробляють продукцію за стандартами НАТО інтегруватися в ланцюжки доданої вартості західних країн. І це важливо, оскільки вже сьогодні ми створюємо потужний кластер, який має стати рушійною силою для відновлення та інтенсивного розвитку економіки після перемоги», - зазначила Свириденко.

У Мінекономіки нагадують, що раніше уряд звільнив від державного експортного контролю низку товарів військового призначення та подвійного використання. Зокрема, йдеться про металеві та неметалеві броньовані пластини, шоломи, бронежилети тощо.
 

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