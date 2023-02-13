Уряд розширив перелік компаній ОПК, які можуть імпортувати товари військового призначення

Уряд розширив перелік компаній ОПК, яким надано право імпорту товарів військового призначення для потреб власного виробництва та експорту товарів військового призначення власного виробництва.

Як передає Укрінформ з посиланням на Міністерство економіки, відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні 10 лютого.

Зазначають, що це рішення сприятиме розвитку та збільшенню обсягів виробництва підприємств, що виробляють різні види озброєння, зокрема, й БПЛА для потреб ЗСУ.

«Працюємо на перемогу, посилюючи виробничий потенціал вітчизняного військово-промислового комплексу. Ще кілька українських підприємств отримали можливість імпортувати комплектуючі для виготовлення зброї без зайвих посередників. Таким чином, це рішення спрямоване на лібералізацію ринку. Також воно дозволить суттєво пришвидшити процеси з виготовлення та постачання на фронт зброї, яка так потрібна зараз нашим захисникам», - зазначила перша віцепрем'єрка - міністерка економіки Юлія Свириденко.

Вона додала, що виробництво зброї саме для потреб української армії - першочергове завдання.

«Для всіх очевидно: експорт військової продукції сьогодні можливий лише в тому разі, якщо Міноборони, ЗСУ чітко скажуть, що потреби в цих видах продукції для захисту України немає. Але на майбутнє це рішення відкриває можливість для українських виробників, що вже виробляють продукцію за стандартами НАТО інтегруватися в ланцюжки доданої вартості західних країн. І це важливо, оскільки вже сьогодні ми створюємо потужний кластер, який має стати рушійною силою для відновлення та інтенсивного розвитку економіки після перемоги», - зазначила Свириденко.

У Мінекономіки нагадують, що раніше уряд звільнив від державного експортного контролю низку товарів військового призначення та подвійного використання. Зокрема, йдеться про металеві та неметалеві броньовані пластини, шоломи, бронежилети тощо.