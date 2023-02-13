Фінансові новини
- |
- 13.02.23
- |
- 12:46
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Уряд розширив перелік компаній ОПК, які можуть імпортувати товари військового призначення
10:34 13.02.2023 |
Уряд розширив перелік компаній ОПК, яким надано право імпорту товарів військового призначення для потреб власного виробництва та експорту товарів військового призначення власного виробництва.
Як передає Укрінформ з посиланням на Міністерство економіки, відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні 10 лютого.
Зазначають, що це рішення сприятиме розвитку та збільшенню обсягів виробництва підприємств, що виробляють різні види озброєння, зокрема, й БПЛА для потреб ЗСУ.
«Працюємо на перемогу, посилюючи виробничий потенціал вітчизняного військово-промислового комплексу. Ще кілька українських підприємств отримали можливість імпортувати комплектуючі для виготовлення зброї без зайвих посередників. Таким чином, це рішення спрямоване на лібералізацію ринку. Також воно дозволить суттєво пришвидшити процеси з виготовлення та постачання на фронт зброї, яка так потрібна зараз нашим захисникам», - зазначила перша віцепрем'єрка - міністерка економіки Юлія Свириденко.
Вона додала, що виробництво зброї саме для потреб української армії - першочергове завдання.
«Для всіх очевидно: експорт військової продукції сьогодні можливий лише в тому разі, якщо Міноборони, ЗСУ чітко скажуть, що потреби в цих видах продукції для захисту України немає. Але на майбутнє це рішення відкриває можливість для українських виробників, що вже виробляють продукцію за стандартами НАТО інтегруватися в ланцюжки доданої вартості західних країн. І це важливо, оскільки вже сьогодні ми створюємо потужний кластер, який має стати рушійною силою для відновлення та інтенсивного розвитку економіки після перемоги», - зазначила Свириденко.
У Мінекономіки нагадують, що раніше уряд звільнив від державного експортного контролю низку товарів військового призначення та подвійного використання. Зокрема, йдеться про металеві та неметалеві броньовані пластини, шоломи, бронежилети тощо.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Під Буданова? У Раді хочуть змінити закон про призначення міністра оборони
|Посли G7 закликали Раду відновити електронне декларування для запобігання корупції
|Українські бійці знищили 61 крилату ракету з 71, запущеної РФ, а також п'ять дронів - Залужний
|Випущені по Україні російські ракети пролетіли над Румунією та Молдовою - Залужний
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Нафта падає через побоювання попиту, оскільки ФРС наближає вирішальний момент
|Індексація пенсій українців на рівень інфляції відбудеться у квітні, а не в березні, як це планувалося раніше
|Автогаз обвалився в ціні на 2,3% до 24,97 гривні за літр
|Україна залучить грант від США та інших донорів на $2,6 мільярда - Мінфін
|Доходи світової нафтогазової промисловості торік зросли до рекордних $4 трильйонів - МЕА
|Уряд розширив перелік компаній ОПК, які можуть імпортувати товари військового призначення
Бізнес
|Range Rover Velar оновився для 2024 року
|Bard — відповідь Google на чатбот ChatGPT. У його основі лежить нейрогенеративна модель LaMDA
|ChatGPT успішно пройшов співбесіду на посаду інженера в Google із зарплатнею $183 000
|Хакери з КНДР вкрали рекордну кількість криптовалюти та секретних даних, - ООН
|Літак «Мрія» відродиться в новій версії гри Microsoft Flight Simulator
|Криптохакери торік вкрали рекордні $3,8 мільярди, у лідерах – групи з КНДР
|Під ударом Китай. США та Японія обмежать експорт обладнання для випуску мікрочіпів