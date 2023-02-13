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АНАЛІТИКА

На платформі Prozorro.Продажі відбудуться перші аукціони з продажу бурштину

10:30 13.02.2023 |

Економіка

 

У Prozorro.Продажі 27 лютого відбудуться 17 аукціонів з продажу бурштину на загальну суму понад ₴13 мільйонів.

Про це повідомляє пресслужба ДП «Прозорро.Продажі», передає Укрінформ.

Наголошується, що перші онлайн-аукціони з продажу бурштину проведе Державне сховище дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України на підставі рішення Міністерства фінансів України.

«Наразі в системі оголошено 17 таких аукціонів. Загальна стартова сума всіх аукціонів складає понад 13 мільйонів гривень. Стартова вартість найдешевшого лота - 3 тисячі гривень, найдорожчого - понад 3 млн гривень», - йдеться у повідомленні.

Аукціони на платформі Prozorro.Продажі мають відбутися 27 лютого 2023 року. Усі заплановані торги проходитимуть на підвищення ціни.

В компанії нагадують, що майбутні покупці бурштину можуть узяти участь у торгах з будь-якого майданчика, який акредитований в системі.

Як повідомлялося, в електронній системі Prozorro.Продажі у 2023 році вже завершено 730 аукціонів, які принесли до бюджетів різного рівня понад 34 мільйони.
 

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