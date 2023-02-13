Фінансові новини
- |
- 13.02.23
- |
- 12:46
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
На платформі Prozorro.Продажі відбудуться перші аукціони з продажу бурштину
10:30 13.02.2023 |
У Prozorro.Продажі 27 лютого відбудуться 17 аукціонів з продажу бурштину на загальну суму понад ₴13 мільйонів.
Про це повідомляє пресслужба ДП «Прозорро.Продажі», передає Укрінформ.
Наголошується, що перші онлайн-аукціони з продажу бурштину проведе Державне сховище дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України на підставі рішення Міністерства фінансів України.
«Наразі в системі оголошено 17 таких аукціонів. Загальна стартова сума всіх аукціонів складає понад 13 мільйонів гривень. Стартова вартість найдешевшого лота - 3 тисячі гривень, найдорожчого - понад 3 млн гривень», - йдеться у повідомленні.
Аукціони на платформі Prozorro.Продажі мають відбутися 27 лютого 2023 року. Усі заплановані торги проходитимуть на підвищення ціни.
В компанії нагадують, що майбутні покупці бурштину можуть узяти участь у торгах з будь-якого майданчика, який акредитований в системі.
Як повідомлялося, в електронній системі Prozorro.Продажі у 2023 році вже завершено 730 аукціонів, які принесли до бюджетів різного рівня понад 34 мільйони.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Під Буданова? У Раді хочуть змінити закон про призначення міністра оборони
|Посли G7 закликали Раду відновити електронне декларування для запобігання корупції
|Українські бійці знищили 61 крилату ракету з 71, запущеної РФ, а також п'ять дронів - Залужний
|Випущені по Україні російські ракети пролетіли над Румунією та Молдовою - Залужний
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Нафта падає через побоювання попиту, оскільки ФРС наближає вирішальний момент
|Індексація пенсій українців на рівень інфляції відбудеться у квітні, а не в березні, як це планувалося раніше
|Автогаз обвалився в ціні на 2,3% до 24,97 гривні за літр
|Україна залучить грант від США та інших донорів на $2,6 мільярда - Мінфін
|Доходи світової нафтогазової промисловості торік зросли до рекордних $4 трильйонів - МЕА
|Уряд розширив перелік компаній ОПК, які можуть імпортувати товари військового призначення
Бізнес
|Range Rover Velar оновився для 2024 року
|Bard — відповідь Google на чатбот ChatGPT. У його основі лежить нейрогенеративна модель LaMDA
|ChatGPT успішно пройшов співбесіду на посаду інженера в Google із зарплатнею $183 000
|Хакери з КНДР вкрали рекордну кількість криптовалюти та секретних даних, - ООН
|Літак «Мрія» відродиться в новій версії гри Microsoft Flight Simulator
|Криптохакери торік вкрали рекордні $3,8 мільярди, у лідерах – групи з КНДР
|Під ударом Китай. США та Японія обмежать експорт обладнання для випуску мікрочіпів