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"Коли зачинились одні двері, відкриваються інші, але ми цього часто не помічаємо, втупившись у зачинені двері"
Гелен Келлер
Місія МВФ почала роботу для перегляду Моніторингової програми в Україні
09:59 13.02.2023 |
Місія Міжнародного валютного фонду із 13 лютого розпочинає дискусії з представниками влади України для підготовки до перегляду моніторингової програми.
Про це заявив постійний представник МВФ Ваграм Степанян, повідомили у Фонді.
"Місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм розпочинає сьогодні дискусії з представниками влади України з метою підготовки до перегляду Моніторингової програми за участю Ради директорів", - зазначив він.
Раніше фонд надав екстрене фінансування у розмірі $2,7 млрд, а в грудні затвердив чотиримісячну програму для України, спрямовану як на зміцнення економіки, так і на підготовку її до отримання великого кредиту МВФ.
Програма передбачає низку заходів, направлених на посилення мобілізації доходів державного бюджету, пожвавлення внутрішнього боргового ринку, зміцнення фінансового сектора та підвищення прозорості й ефективності управління в секторі державних підприємств.
Як повідомлялося, за даними ЗМІ, ЄС та США підштовхують МВФ до схвалення програми для України на суму до $16 млрд. Представники фонду планують зустрітися з українськими офіційними особами у Варшаві в середині лютого, щоби продовжити обговорення кредиту на суму від $14 до $16 млрд. Робота має закінчитися до весни.
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