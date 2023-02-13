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АНАЛІТИКА

Місія МВФ почала роботу для перегляду Моніторингової програми в Україні

09:59 13.02.2023 |

Економіка

 

Місія Міжнародного валютного фонду із 13 лютого розпочинає дискусії з представниками влади України для підготовки до перегляду моніторингової програми.

Про це заявив постійний представник МВФ Ваграм Степанян, повідомили у Фонді.

"Місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм розпочинає сьогодні дискусії з представниками влади України з метою підготовки до перегляду Моніторингової програми за участю Ради директорів", - зазначив він.

Раніше фонд надав екстрене фінансування у розмірі $2,7 млрд, а в грудні затвердив чотиримісячну програму для України, спрямовану як на зміцнення економіки, так і на підготовку її до отримання великого кредиту МВФ.

Програма передбачає низку заходів, направлених на посилення мобілізації доходів державного бюджету, пожвавлення внутрішнього боргового ринку, зміцнення фінансового сектора та підвищення прозорості й ефективності управління в секторі державних підприємств.

Як повідомлялося, за даними ЗМІ, ЄС та США підштовхують МВФ до схвалення програми для України на суму до $16 млрд. Представники фонду планують зустрітися з українськими офіційними особами у Варшаві в середині лютого, щоби продовжити обговорення кредиту на суму від $14 до $16 млрд. Робота має закінчитися до весни.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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