Агентство Moody's оцінило потреби України у зовнішній фінансовій допомозі

Міжнародне рейтингове агентство Moody's прогнозує дуже великі потреби України у фінансуванні в розмірі близько 20% ВВП у 2023 році, які, як очікується, будуть в основному покриті за рахунок підтримки зовнішніх донорів, а частина, що залишилася, - за рахунок випусків на внутрішньому ринку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення агентства.

Україна може отримати до 40 млрд доларів офіційної фінансової підтримки у 2023 році за базовим сценарієм (що еквівалентно 26% передбачуваного ВВП у 2022 році, з яких близько 45% складають гранти), в основному із США та Європейського Союзу.

Як зазначає Moody's, економіку України підтримує чотиримісячна моніторингова програма МВФ, яка перевірить здатність влади реалізовувати політику у винятково складних умовах, а також стане каталізатором донорської підтримки.

Програма спрямована на покращення збору доходів, стимулювання внутрішнього боргового ринку, збереження стабільності фінансового сектора та підвищення прозорості. Її успішна реалізація може прокласти шлях до фінансованої програми вже цього року, яка може ще більше закріпити розробку політики та покращити управління.

"Остання матиме ключове значення для фінансування постконфліктного відновлення. На думку Moody's, хоча перспективи вступу до ЄС залишаються дуже віддаленими, процес вступу стимулюватиме інституційні реформи та зусилля щодо боротьби з корупцією", - йдеться у повідомленні.

Проте, попри велику фінансову підтримку з боку міжнародних партнерів, Moody's очікує, що війна продовжуватиме серйозний тиск на державні фінанси та зовнішнє становище України. Дефіцит державного бюджету без урахування грантів, за оцінками, досяг майже 30% ВВП у 2022 році, але надання значної зовнішньої підтримки призвело до меншої цифри у 17% ВВП. У 2023 році бюджет залишиться під значним тиском через великі витрати на оборону та соціальні потреби, хоча Moody's очікує, що дефіцит знизиться приблизно до 8% ВВП (включаючи гранти), переважно відображаючи скорочення витрат на тлі обмеженої доступності фінансування.