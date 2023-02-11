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АНАЛІТИКА

Конфісковані російські активи продаватимуть на аукціонах за механізмом малої приватизації

23:07 10.02.2023 |

Економіка

 

Кабінет Міністрів на засіданні в п'ятницю, 10 лютого, затвердив порядок використання коштів Фонду ліквідації наслідків збройної агресії Росії та порядок продажу конфіскованих російських активів.

Про це повідомляє Урядовий портал.

Цей порядок визначає, зокрема, питання використання коштів на відбудову, відбір проєктів, пріоритетність відновлення та прозорість звітування.

Також уряд ухвалив постанову, яка регулює продаж конфіскованих російських активів та майна, кошти з яких є одним із джерел наповнення Фонду ліквідації наслідків збройної агресії рф.

Наразі в держбюджет вже надійшли 17 млрд грн, конфісковані у російських банків.

"Ми заморозили та конфіскували сотні об'єктів, які належали російському уряду або російським олігархам в Україні. Багато з цих об'єктів зараз фактично простоює.

Уряд запустить відкритий та абсолютно прозорий продаж цього майна. Це означає відкриті аукціони, де український чи іноземний бізнес може придбати у власність конфісковані об'єкти", - відзначив Глава Уряду.

Усі кошти від цього продажу будуть спрямовані на відновлення України, енергосистеми, житла людей, розмінування і "багато інших речей, які повертають надію на краще майбутнє".

Аукціони з продажу будуть проходити за тим самим принципом, як і мала приватизація. Відповідати за них буде Фонд держмайна.
За матеріалами: Економічна правда
 

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