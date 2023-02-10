Кабмін схвалив порядок використання коштів Фонду ліквідації наслідків збройної агресії Росії - Шмигаль

Кабінет Міністрів схвалив порядок використання коштів Фонду ліквідації наслідків збройної агресії Росії, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Розпочнеться не менш важлива робота з відновлення, адже багато ремонтів у мережі були терміновими, і є підвищений ризик аварій. Тому на 2023 рік уряд запланував програму відновлення енергетичних об'єктів, їх захисту, а також децентралізацію енергосистеми. У цьому напрямі ухвалюємо сьогодні постанову уряду про порядок використання коштів Фонду ліквідації наслідків збройної агресії Росії", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у п'ятницю.

Прем'єр зазначив, що цей порядок визначає, як Україна використовуватиме кошти на відновлення, які проєкти обиратимуть, які об'єкти доцільніше відновлювати першими, як відбуватиметься прозора звітність.

"Наповнення Фонду відбувається за рахунок конфіскованих російських активів в Україні, а також завдяки коштам, перерахованим Національним банком України до бюджету", - заявив він.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграмі, передбачено, що кошти Фонду спрямовуватимуть на будівництво громадських будівель; захисних споруд цивільного захисту; реконструкцію, капітальний ремонт об'єктів критичної інфраструктури; нове будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт, розробку проєктної (проєктно-кошторисної) документації будівель для забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб та осіб, які втратили його внаслідок воєнних дій; розробку проєктної (проєктно-кошторисної) документації для об'єктів, зруйнованих унаслідок збройної агресії РФ; закупівлю шкільних автобусів, спеціального транспорту для закладів охорони здоров'я та комунальних підприємств із благоустрою територій; купівлі житлових приміщень, садових та дачних будинків для громадян України, відповідні об'єкти нерухомого майна, об'єкти будівництва (їх складові частини) яких знищено внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією РФ.