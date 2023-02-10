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Кабмін схвалив залучення гранту від США у розмірі $6 млрд - Шмигаль
18:11 10.02.2023 |
Міністрів схвалив рішення про залучення від США гранту у розмірі $6 млрд, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль
"Сьогодні уряд схвалить рішення про залучення гранту від Сполучених Штатів у розмірі 6 млрд доларів. Це кошти, які ми також спрямуємо на соціальні програми, освіту, медицину", - сказав Шмигаль на засіданні уряду в п'ятницю.
За його словами, відповідний грант надійде через Фонд донорів, який адмініструють Міжнародний банк реконструкції та розвитку і Міжнародна асоціація розвитку.
"Через цей Фонд також буде надано грант у розмірі 165 млн доларів від низки європейських країн. Відповідні рішення затвердимо та уповноважимо міністра фінансів на укладення угод про зазначені гранти", - додав прем'єр.
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