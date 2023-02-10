Частка гібридних автомобілів на авторинку зросла – Укравтопром

У січні українські номери отримали 797 гібридних автомобілів, що становить 16% загального ринку нових легковиків проти 11% минулого року.

Про це повідомляє в Телеграмі Асоціація автовиробників України (Укравтопром), передає Укрінформ.

«У січні автопарк України поповнили 797 гібридних легкових авто. Це на чверть менше, ніж торік», - йдеться в повідомленні.

Водночас у цьому році в гібридному сегменті збільшилась частка нових авто - 59% проти 53% у січні 2022 року.

За даними Укравтопрому, на загальному ринку нових легковиків за минулий місяць «гібриди» охопили 16% продажів, тоді як торік лише 11%.

У сегменті нових легкових авто лідером ринку став Mercedes-Benz GLE, якого було придбано 68 одиниць.

У трійку увійшли Toyota RAV-4 (64 шт.) та Toyota Camry Hybrid (32 шт.).

У реєстраціях імпортованих вживаних авто з гібридними силовими установками першість за Ford Fusion US (49 шт.).

На другому та третьому місцях, відповідно, Toyota Prius (43 шт.), Ford C-Max Hybrid (31 шт.).

Як повідомлялося, український автопарк у січні поповнили майже 1,3 тис. електроавтомобілів - вдвічі більше, ніж роком раніше.