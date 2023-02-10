Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Частка гібридних автомобілів на авторинку зросла – Укравтопром

18:03 10.02.2023 |

Економіка

 

У січні українські номери отримали 797 гібридних автомобілів, що становить 16% загального ринку нових легковиків проти 11% минулого року.

Про це повідомляє в Телеграмі Асоціація автовиробників України (Укравтопром), передає Укрінформ.

«У січні автопарк України поповнили 797 гібридних легкових авто. Це на чверть менше, ніж торік», - йдеться в повідомленні.

Водночас у цьому році в гібридному сегменті збільшилась частка нових авто - 59% проти 53% у січні 2022 року.

За даними Укравтопрому, на загальному ринку нових легковиків за минулий місяць «гібриди» охопили 16% продажів, тоді як торік лише 11%.

У сегменті нових легкових авто лідером ринку став Mercedes-Benz GLE, якого було придбано 68 одиниць.

У трійку увійшли Toyota RAV-4 (64 шт.) та Toyota Camry Hybrid (32 шт.).

У реєстраціях імпортованих вживаних авто з гібридними силовими установками першість за Ford Fusion US (49 шт.).

На другому та третьому місцях, відповідно, Toyota Prius (43 шт.), Ford C-Max Hybrid (31 шт.).

Як повідомлялося, український автопарк у січні поповнили майже 1,3 тис. електроавтомобілів - вдвічі більше, ніж роком раніше.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,3826
  0,1262
 0,32

Курс обміну валют на сьогодні, 10:32
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,4720  0,11 0,28 40,2063  0,08 0,21
EUR 41,9320  0,10 0,25 42,9843  0,10 0,23

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9320  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес