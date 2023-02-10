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МВФ розкритикував ініційовані Гетманцевим нові податкові пільги для промисловості
Верховна Рада під час доопрацювання законопроєктів №8298 та №8299 про пільги для промисловості врахує позицію Міжнародного валютного фонду (МВФ) і не прийматиме їх у тому вигляді, який може поставити під загрозу співпрацю з Фондом, повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
"МВФ загалом несхвально реагує на цей законопроєкт. У нас дуже важкі дискусії з ним. Але я хочу вас запевнити в тому, що на сьогодні з огляду на ситуацію, що склалася з державними фінансами, враховуючи те, що вони (зовнішні донори - ІФ) дають половину надходжень до бюджету, ми нічого не робитимемо, щоб не було неузгодженостей з партнерами", - сказав він у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" у четвер.
"Тому якщо вони принципово заперечуватимуть зміни, то ми їх приймати не будемо", - додав глава комітету.
Згідно з пояснювальною запискою, законопроєктом пропонується звільнити від ПДВ та мит ввезення обладнання та комплектуючих для власного виробництва до кінця воєнного стану (ВС), запровадити пільгову ренту для залізняку та на воду на період ВС, а також пільги з єдиного податку для платників 4 групи.
Крім того, документ передбачає продовження термінів служби зареєстрованих РРО, у яких такий термін минув у період дії ВС, а також скасування оподаткування для електронної марки та цифрової поштової марки і послуг з демонстрації та показу фільмів з українським дубляжем.
Гетманцев зазначав, що на такому рішенні наполягав бізнес, оскільки промислове виробництво впало в умовах війни.
Рада схвалила ці законопроєкти у першому читанні 12 січня відповідно 246 та 234 голосами за необхідного мінімуму у 226 голосів.
Як повідомляв член фракції "Голос" Ярослав Железняк, Мінфін та МВФ були проти, оскільки це порушення раніше затвердженої Моніторингової програми за участю ради директорів.
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