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Витрати держбюджету на оборону минулоріч зросли удев'ятеро
13:06 10.02.2023 |
Упродовж минулого року із держбюджет на захист та оборону спрямували 1,14 трлн грн, що в дев'ять разів більше, ніж до повномасштабного вторгнення РФ.
Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими державними даними "Опендатабот".
"Через напад РФ на Україну левову частку українського бюджету у 2022 році з'їли витрати на оборону-38% або ж 1142,9 млрд грн. Це у 9 разів більше, аніж країна витрачала на оборону до великого вторгнення. Тоді видатки складали лише 127,5 млрд грн", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що окрім витрат на оборону, у воєнний рік суттєво зросли видатки на громадський порядок, безпеку та судову владу - у 2,5 рази. Загалом за цими статтями було витрачено 454,4 млрд грн.
Майже на чверть збільшилися видатки на соціальний захист населення - до 455,2 млрд грн проти 367,3 млрд грн у 2021 році.
Найбільше скоротились витрати на економічну діяльність - майже удвічі, з 293,6 млрд грн до 156,4 млрд грн. Також скоротилися витрати на освіту та загальнодержавні функції - на 7%.
Загальна сума витрат бюджету у рік повномасштабного вторгнення зросла у 1,6 раза у порівнянні з показниками 2021 року та склала понад 3 трлн грн. Загалом до бюджету торік надійшло 2,19 трлн грн.
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