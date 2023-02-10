Україна у січні-2023 знизила випуск металопродукції на 85-87% до довоєнного січня, але наростила до грудня-2022

Українські металургійні підприємства у січні поточного року скоротили виробництво загального прокату, за оперативними даними, на 84,6% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 257 тис. тонн.

За інформацією об'єднання "Укрметалургпром", за перший місяць 2023 року виплавка сталі знизилася на 84,7% порівняно з січнем-2022 - до 284 тис. тонн, чавуну - на 86,6%, до 240 тис. тонн.

При цьому в грудні 2022 року виробництво загального прокату становило 109 тис. тонн (менше на 58,8% до січня-2023), сталі - 106 тис. тонн (нижче на 62,7%), чавуну - 247 тис. тонн (зростання на 2,9%).

Як повідомлялося, метпідприємства України у 2022 році скоротили виробництво загального прокату на 72% порівняно з попереднім роком - до 5,350 млн тонн, сталі на 70,7% - до 6,263 млн тонн, чавуну - на 69,8%, до 6,391 млн тонн .

За 2021 рік вироблено 21,165 млн тонн чавуну (103,6% до 2020 року), 21,366 млн тонн сталі (103,6%), 19,079 млн тонн прокату (103,5%).

