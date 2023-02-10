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ФДМУ планує завершити приватизацію спиртзаводів у 2023 році

12:17 10.02.2023 |

Економіка

 

Фонд державного майна планує завершити приватизацію спиртзаводів у 2023 році.

Про це йдеться в повідомленні фонду, передають Українськi Новини.

"В купівля спиртзаводів зацікавлені не лише виробники алкоголю. Участь в аукціонах приймають також фармацевтичні компанії, виробники автомобільного пального та агрокомпанії, які зацікавлені в переробці власної продукції. Так, в аукціонах з приватизації спиртзаводів взяли участь 133 підприємці, а стартова ціна виросла у 2,4 раза. Попереду ми плануємо приватизувати ще 26 спиртзаводів. Цього року плануємо завершити приватизацію спиртзаводів та залучити додаткові кошти на підтримку Сил Оборони", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що до запуску приватизації Україна витрачала близько 200 млн гривень на утримання збиткових спиртзаводів щорічно.

"Ще більшою проблемою було тіньове виробництво, яке становило 55% в 2019 році. У листопаді 2020 році ФДМУ вперше продав спиртзавод на приватизаційному аукціоні - Немирівський спиртзавод за 55 млн. гривень. Його придбала "ЛВН Лімітед", більш відома за торговою маркою Nemiroff. За 2,5 роки відбулося вже 39 аукціонів - це принесло в бюджет понад 2 млрд гривень", - йдеться в повідоменні.

Як повідомляли Українськi Новини, мала приватизація та оренда держмайна забезпечили 2 млрд гривень надходжень до державного бюджету у 2022 році.
За матеріалами: Українські Новини
 

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