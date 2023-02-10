Фінансові новини
- |
- 10.02.23
- |
- 11:47
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
JP Morgan допоможе залучити інвестиції для відбудови України – Мінекономіки
10:03 10.02.2023 |
Інвестиційна компанія JP Morgan допомагатиме Україні у залученні приватних інвестицій на відбудову країни.
Про це передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу Мінекономіки.
Повідомляється, що українська сторона підписала із JP Morgan меморандум про взаєморозуміння.
«Компанія JP Morgan має багаторічний досвід керування активами та взаємодії з державним сектором. Її фахівці знаються на нюансах поєднання державного й приватного капіталів, щоб завдяки цьому отримати додатковий важіль - кредитне фінансування», - кажуть в Мінекономіки.
Згідно з меморандумом, JP Morgan надаватиме Україні консультації стосовно:
* фінансової стабілізації - розробки та координації стратегій рефінансування та реструктуризації боргів;
* отримання суверенних кредитних рейтингів;
* управління держактивами ліквідності;
* діджиталізації економіки;
* визначення можливостей для встановлення тісного економічного зв'язку з Європою;
* створення установи, яка спрямовуватиме та захищатиме державні інвестиції та інвестиції приватного сектору та/або сприятиме торговельним потокам.
Окрім підписання меморандуму, сторони домовилися про долучення представників JP Morgan до групи радників і представників фінансово інвестиційного сектору ринку капіталів разом з компанією BlackRock.
«Також було досягнуто домовленостей про застосування низки фінансових механізмів, які дозволять Україні вже найближчим часом залучити точкове фінансування, зокрема, й від Мінфіну США», - йдеться в повідомленні.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Кінець кварталівського експерименту. Чому Зеленський робить ставку на силовиків
|Rheinmetall готовий побудувати в Україні завод із виробництва новітніх танків
|Ігнат: Україна готує інфраструктуру для західних винищувачів
|Британія не буде негайно постачати винищувачі Україні - Воллес
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 10.02.23
|JP Morgan допоможе залучити інвестиції для відбудови України – Мінекономіки
|Ракети і дрони: війська РФ завдали нових ударів по Україні
|Ціни на нафту знижуються, але прагнуть щотижневого зростання, незважаючи на побоювання економічного спаду в США
|Rheinmetall готовий побудувати в Україні завод із виробництва новітніх танків
|Україна повернула членство у Міжнародній організації виноградарства та виноробства
Бізнес
|Range Rover Velar оновився для 2024 року
|Bard — відповідь Google на чатбот ChatGPT. У його основі лежить нейрогенеративна модель LaMDA
|ChatGPT успішно пройшов співбесіду на посаду інженера в Google із зарплатнею $183 000
|Хакери з КНДР вкрали рекордну кількість криптовалюти та секретних даних, - ООН
|Літак «Мрія» відродиться в новій версії гри Microsoft Flight Simulator
|Криптохакери торік вкрали рекордні $3,8 мільярди, у лідерах – групи з КНДР
|Під ударом Китай. США та Японія обмежать експорт обладнання для випуску мікрочіпів