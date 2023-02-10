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JP Morgan допоможе залучити інвестиції для відбудови України – Мінекономіки

10:03 10.02.2023 |

Економіка

 

Інвестиційна компанія JP Morgan допомагатиме Україні у залученні приватних інвестицій на відбудову країни.

Про це передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу Мінекономіки.

Повідомляється, що українська сторона підписала із JP Morgan меморандум про взаєморозуміння.

«Компанія JP Morgan має багаторічний досвід керування активами та взаємодії з державним сектором. Її фахівці знаються на нюансах поєднання державного й приватного капіталів, щоб завдяки цьому отримати додатковий важіль - кредитне фінансування», - кажуть в Мінекономіки.

Згідно з меморандумом, JP Morgan надаватиме Україні консультації стосовно:

* фінансової стабілізації - розробки та координації стратегій рефінансування та реструктуризації боргів;
* отримання суверенних кредитних рейтингів;
* управління держактивами ліквідності;
* діджиталізації економіки;
* визначення можливостей для встановлення тісного економічного зв'язку з Європою;
* створення установи, яка спрямовуватиме та захищатиме державні інвестиції та інвестиції приватного сектору та/або сприятиме торговельним потокам.

Окрім підписання меморандуму, сторони домовилися про долучення представників JP Morgan до групи радників і представників фінансово інвестиційного сектору ринку капіталів разом з компанією BlackRock.

«Також було досягнуто домовленостей про застосування низки фінансових механізмів, які дозволять Україні вже найближчим часом залучити точкове фінансування, зокрема, й від Мінфіну США», - йдеться в повідомленні.
 

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