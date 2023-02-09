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АНАЛІТИКА

Шмигаль розповів представникам J.P. Morgan про напрямки інвестицій в Україну

17:00 09.02.2023 |

Економіка

Шмигаль розповів представникам J.P. Morgan про напрямки інвестицій в Україну

 

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час зустрічі з представниками найбільшого банківського холдингу США JP Morgan розповів про найперспективніші напрямки інвестування в Україну.

Як передає Укрінформ, про це Шмигаль написав у Телеграмі.

«Енергетика, аграрний сектор, природні ресурси, цифрові технології, відновлення інфраструктури - такі найперспективніші напрямки інвестування в Україну. Розповів про них під час зустрічі з представниками найбільшого банківського холдингу США JP Morgan», - написав Шмигаль.

Він додав, що Україні потрібні інвестиції для відбудови та післявоєнного зростання.

«Уряд створює максимально сприятливе інвестиційне середовище: скасовуємо зайві ліцензії та дозволи, мінімізуємо вимоги інвестпроєктів зі значними інвестиціями тощо. Також при Кабміні працює спеціальний офіс UkraineInvest, який прямо зараз супроводжує 8 великих проєктів на загальну суму 1,35 млрд доларів», - додав глава уряду.

Крім того, Шмигаль наголосив, що Україну працює над страхуванням воєнних ризиків та отриманням інвестиційних гарантій і уже є домовленості з MIGA групи Світового банку.

За підсумками зустрічі Мінекономіки та JP Morgan уклали Меморандум про взаєморозуміння. Шмигаль переконаний, це сприятиме поглибленню співпраці на шляху масштабного відновлення України.

Як повідомляв Укрінформ, Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у вівторок поінформував, що Україна отримала від США газотурбінну станцію General Electric потужністю 25 МВт.
 

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