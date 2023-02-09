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British American Tobacco планує продати бізнес у Росії до кінця року
16:55 09.02.2023 |
Один із найбільших у світі виробників тютюнової продукції - компанія British American Tobacco plc (BAT) - зберігає плани піти з російського ринку, проте передача бізнесу місцевому партнеру може затягнутися.
Про це виконавчий директор компанії заявив під час спілкування з інвесторами, повідомляє Financial Times.
За його словами, BAT все ще перебуває на стадії "попередніх обговорень" можливості завершити продаж свого бізнесу у РФ в 2023 році, однак не може гарантувати, що ці строки не затягнуться.
"Оскільки у мене немає кришталевої кулі, я не можу бути категоричним у цьому, але мета справді полягає в тому, щоб зробити це... Ми хочемо вийти у 2023 році", - сказав голова компанії.
Боулз запевнив інвесторів, що виробник сигарет "працює якомога швидше, щоб передати бізнес відповідно до міжнародних і місцевих законів".
Він уточнив, що наразі тривають переговори про продаж бізнесу з "місцевим консорціумом дистриб'юторів зі спільним управлінням" - російською групою компаній SNS, яка працює з BAT з 1993 року. За його словами, мета цих переговорів - домовитися про завершення передачі бізнесу вже у 2023 році.
У 2021 році на частку Росії та Білорусі припадало 3,1% доходів групи BAT і 2,4% скоригованого прибутку. Компанія також планує вийти з Білорусі.
Водночас керівник BAT відмовився повідомити, чи планує компанія включити положення про зворотний викуп свого російського бізнесу у разі закінчення війни, як це зробила данська пивоварня Carlsberg.
"Це речі, про які ми не можемо говорити, тому що ми навіть не завершили угоду", - сказав Боулз.
Як повідомлялося, British American Tobacco plc (BAT) оголосила про рішення піти з російського ринку ще у березні 2022 року.
Наразі серед найбільших тютюнових корпорацій з Росії пішла тільки Imperial Brands, виробник сигарет Gauloises і Davidoff, продавши свій бізнес у цій країні за 463 мільйони фунтів стерлінгі.
Виробник Marlboro Philip Morris International оголосив про плани залишити Росію, але поки що не зробив цього, тоді як Japan Tobacco, яка займала 40% російського ринку, призупинила нові інвестиції, але навіть не обіцяла піти з РФ.
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