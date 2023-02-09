Інфляція в Україні в січні збільшилася до 0,8%, але у річному вираженні впала до 26% – Держстат

Зростання споживчих цін в Україні у січні 2022 року прискорилося до 0,8% з 0,7% у грудні та листопаді, що, проте, суттєво нижче 2,5% у жовтні та 1,9% у вересні, повідомила Державна служба статистики (Держстат) у четвер.

За її даними, у січні минулого року було зафіксовано інфляцію 1,3%, тому у річному вираженні за підсумками січня-2023 вона знизилася до 26% з 26,6%.

Базова інфляція минулого місяця зменшилася до 0,7% порівняно з 0,8% у грудні, 1,3% у листопаді, 1,9% у жовтні та 2,4% – у вересні, зазначив Держстат.

Проте з урахуванням того, що у січні минулого року базова інфляція становила лише 0,1%, у річному вираженні вона збільшилася з 22,6% до 23,3%.

На споживчому ринку у січні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,4%. Найбільше подорожчали овочі та фрукти – на 6,4% та 4,4% відповідно. На 2-0,5% зросли ціни на яйця, молоко, безалкогольні напої, хліб, олію, м'ясо та м'ясопродукти, сири, олію. На 3,3–0,2% подешевшали продукти переробки зернових, рис, сало, цукор.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 0,8%, зокрема на тютюнові вироби – на 1,2%; алкогольні напої – на 0,5%.

Одяг та взуття подешевшали на 5,1%, зокрема одяг – на 5,9%, взуття – на 4,2%.

Зростання цін у сфері охорони здоров'я на 1,2% відбулося насамперед за рахунок подорожчання амбулаторних послуг на 2,5% та послуг лікарень – на 2,3%.

Ціни на транспорт знизилися на 0,1% через здешевлення палива та мастил на 2%. На 3,2% подорожчав проїзд у залізничному пасажирському транспорті.

Подорожчання послуг освіти на 1,1% переважно зумовлене зростанням плати за утримання дітей у дошкільних закладах на 11,2%.

Як повідомлялося, Нацбанк у січні покращив прогноз інфляції на цей рік з 20,8% до 18,7%, зокрема за підсумками першого кварталу НБУ очікує на її зниження до 23,6%, а за підсумками першого півріччя - до 18,7%. %.

Уряд наразі підтверджує прогноз інфляції на цей рік 28%.

Споживчі ціни у січні 2023р., %

січень 2023 до грудня 2022 січень 2023 до січня 2022 Індекс споживчих цін 0.8 26.0 Продукти харчування та безалкогольні напої 1.4 33.0 Продукти харчування 1.4 32.8 Хліб та хлібопродукти 0.1 28.8 Хліб 1.4 21.5 Макаронні вироби 0.1 27.2 М'ясо та м'ясопродукти 0.9 24.1 Риба та рибопродукти 0.2 45.5 Молоко 2.0 19.3 Сир та м'який сир (сир) 0.7 24.8 Яйця 2.0 73.3 Вершкове масло 1.2 29.1 Олія соняшникова 0.5 15.6 Фрукти 4.4 77.0 Овочі 6.4 34.0 Цукор -0.2 31.8 Безалкогольні напої 1.6 38.6 Алкогольні напої, тютюнові вироби 0.8 22.5 Одяг та взуття -5.1 3.0 Одяг -5.9 0.7 Взуття -4.2 5.3 Житло, вода, електроенергія, газ тощо 0.1 5.3 Утримання та ремонт житла 0.7 25.1 Водопостачання 0.0 0.0 Прибирання сміття 0.5 14.7 Каналізація 0.0 0.0 Утримання будинків та прибудинкових територій 0.2 2.3 Електроенергія 0.0 0.0 Природний газ 0.0 -0.4 Гаряча вода, опалення 0.0 0.2 Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла 0.7 27.8 Охорона здоров'я 1.2 20.7 Фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання 0.6 22.3 Амбулаторні послуги 2.5 18.4 Транспорт -0.1 41.0 Паливо та олії -2.0 61.8 Транспортні послуги 0.8 27.9 Пасажирський залізничний транспорт 3.2 5.0 Пасажирський автодорожній транспорт 0.6 30.2 Зв'язок 1.0 13.3 Відпочинок та культура 0.4 16.4 Освіта 1.1 9.3 Ресторани та готелі 1.6 23.4 Різні товари та послуги 1.8 19.1

Без урахування тимчасово окупованих територій Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини Донецької та Луганської областей.