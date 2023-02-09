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Артур Еш
Інфляція в Україні в січні збільшилася до 0,8%, але у річному вираженні впала до 26% – Держстат
16:08 09.02.2023 |
Зростання споживчих цін в Україні у січні 2022 року прискорилося до 0,8% з 0,7% у грудні та листопаді, що, проте, суттєво нижче 2,5% у жовтні та 1,9% у вересні, повідомила Державна служба статистики (Держстат) у четвер.
За її даними, у січні минулого року було зафіксовано інфляцію 1,3%, тому у річному вираженні за підсумками січня-2023 вона знизилася до 26% з 26,6%.
Базова інфляція минулого місяця зменшилася до 0,7% порівняно з 0,8% у грудні, 1,3% у листопаді, 1,9% у жовтні та 2,4% – у вересні, зазначив Держстат.
Проте з урахуванням того, що у січні минулого року базова інфляція становила лише 0,1%, у річному вираженні вона збільшилася з 22,6% до 23,3%.
На споживчому ринку у січні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,4%. Найбільше подорожчали овочі та фрукти – на 6,4% та 4,4% відповідно. На 2-0,5% зросли ціни на яйця, молоко, безалкогольні напої, хліб, олію, м'ясо та м'ясопродукти, сири, олію. На 3,3–0,2% подешевшали продукти переробки зернових, рис, сало, цукор.
Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 0,8%, зокрема на тютюнові вироби – на 1,2%; алкогольні напої – на 0,5%.
Одяг та взуття подешевшали на 5,1%, зокрема одяг – на 5,9%, взуття – на 4,2%.
Зростання цін у сфері охорони здоров'я на 1,2% відбулося насамперед за рахунок подорожчання амбулаторних послуг на 2,5% та послуг лікарень – на 2,3%.
Ціни на транспорт знизилися на 0,1% через здешевлення палива та мастил на 2%. На 3,2% подорожчав проїзд у залізничному пасажирському транспорті.
Подорожчання послуг освіти на 1,1% переважно зумовлене зростанням плати за утримання дітей у дошкільних закладах на 11,2%.
Як повідомлялося, Нацбанк у січні покращив прогноз інфляції на цей рік з 20,8% до 18,7%, зокрема за підсумками першого кварталу НБУ очікує на її зниження до 23,6%, а за підсумками першого півріччя - до 18,7%. %.
Уряд наразі підтверджує прогноз інфляції на цей рік 28%.
Споживчі ціни у січні 2023р., %
|січень 2023 до грудня 2022
|січень 2023 до січня 2022
|Індекс споживчих цін
|0.8
|26.0
|Продукти харчування та безалкогольні напої
|1.4
|33.0
|Продукти харчування
|1.4
|32.8
|Хліб та хлібопродукти
|0.1
|28.8
|Хліб
|1.4
|21.5
|Макаронні вироби
|0.1
|27.2
|М'ясо та м'ясопродукти
|0.9
|24.1
|Риба та рибопродукти
|0.2
|45.5
|Молоко
|2.0
|19.3
|Сир та м'який сир (сир)
|0.7
|24.8
|Яйця
|2.0
|73.3
|Вершкове масло
|1.2
|29.1
|Олія соняшникова
|0.5
|15.6
|Фрукти
|4.4
|77.0
|Овочі
|6.4
|34.0
|Цукор
|-0.2
|31.8
|Безалкогольні напої
|1.6
|38.6
|Алкогольні напої, тютюнові вироби
|0.8
|22.5
|Одяг та взуття
|-5.1
|3.0
|Одяг
|-5.9
|0.7
|Взуття
|-4.2
|5.3
|Житло, вода, електроенергія, газ тощо
|0.1
|5.3
|Утримання та ремонт житла
|0.7
|25.1
|Водопостачання
|0.0
|0.0
|Прибирання сміття
|0.5
|14.7
|Каналізація
|0.0
|0.0
|Утримання будинків та прибудинкових територій
|0.2
|2.3
|Електроенергія
|0.0
|0.0
|Природний газ
|0.0
|-0.4
|Гаряча вода, опалення
|0.0
|0.2
|Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла
|0.7
|27.8
|Охорона здоров'я
|1.2
|20.7
|Фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання
|0.6
|22.3
|Амбулаторні послуги
|2.5
|18.4
|Транспорт
|-0.1
|41.0
|Паливо та олії
|-2.0
|61.8
|Транспортні послуги
|0.8
|27.9
|Пасажирський залізничний транспорт
|3.2
|5.0
|Пасажирський автодорожній транспорт
|0.6
|30.2
|Зв'язок
|1.0
|13.3
|Відпочинок та культура
|0.4
|16.4
|Освіта
|1.1
|9.3
|Ресторани та готелі
|1.6
|23.4
|Різні товари та послуги
|1.8
|19.1
Без урахування тимчасово окупованих територій Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини Донецької та Луганської областей.
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