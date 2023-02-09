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АНАЛІТИКА

Попит на електромобілі в Україні зріс у січні майже вдвічі, – «Укравтопром»

11:51 09.02.2023 |

Економіка

 

Упродовж січня український автопарк поповнили майже 1,3 тис. автівок на акумуляторних джерелах живлення (BEV), що майже удвічі більше, ніж у січні 2022 року. При цьому частка нових машин зросла з 20% до 23%.

Про це повідомляє Укравтопром.

Так, 97% зареєстрованих електрокарів становили легкові, 3% - комерційні авто, а також один автобус.

Найпопулярнішим електрокаром в Україні вперше став Volkswagen ID.4. За місяць українську реєстрацію отримали 275 авто цієї моделі (130 нових та 145 вживаних).

Другий результат у Nissan Leaf - 171 шт. (2 нових та 169 вживаних), третій - у Tesla Model 3 - 108 шт. (усі б/в).

Також до п'ятірки лідерів увійшли Dong Feng (Honda) M-NV-104 шт. (41 нов., 63 б/в) та Tesla Model Y - 64 шт. (1 нов.).

Водночас у сегменті електричних комерційних авто першість традиційно за Renault Kangoo Z.E. - 16 шт. (всі вживані).

Як повідомлялося, у 2022 році українці придбали 13,6 тис. авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV) або у півтора раза більше, порівняно з 2021 роком.

За матеріалами: БізнесЦензор
 

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