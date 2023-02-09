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Попит на електромобілі в Україні зріс у січні майже вдвічі, – «Укравтопром»
11:51 09.02.2023 |
Упродовж січня український автопарк поповнили майже 1,3 тис. автівок на акумуляторних джерелах живлення (BEV), що майже удвічі більше, ніж у січні 2022 року. При цьому частка нових машин зросла з 20% до 23%.
Про це повідомляє Укравтопром.
Так, 97% зареєстрованих електрокарів становили легкові, 3% - комерційні авто, а також один автобус.
Найпопулярнішим електрокаром в Україні вперше став Volkswagen ID.4. За місяць українську реєстрацію отримали 275 авто цієї моделі (130 нових та 145 вживаних).
Другий результат у Nissan Leaf - 171 шт. (2 нових та 169 вживаних), третій - у Tesla Model 3 - 108 шт. (усі б/в).
Також до п'ятірки лідерів увійшли Dong Feng (Honda) M-NV-104 шт. (41 нов., 63 б/в) та Tesla Model Y - 64 шт. (1 нов.).
Водночас у сегменті електричних комерційних авто першість традиційно за Renault Kangoo Z.E. - 16 шт. (всі вживані).
Як повідомлялося, у 2022 році українці придбали 13,6 тис. авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV) або у півтора раза більше, порівняно з 2021 роком.
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