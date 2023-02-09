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Попит на вживані іномарки в Україні падає з початку року. П'ятірка моделей січня
11:48 09.02.2023 |
За перший місяць 2023 року українці купили та зареєстрували 11 500 уживаних легкових іномарок, завезених з-за кордону. Це на 64% менше проти минулого року у січні, повідомляє профільна асоціація Укравтопром.
Таке поповнення українського автопарку уживаними легковими авто майже вчетверо перевищило січневий ринок нових машин.
Найпопулярнішим вживаним авто минулого місяця став Renault Megane. Протягом січня на українські номери перейшли 926 автомобілів цієї моделі.
Другий результат у Volkswagen Golf - 765 автомобілів.
На третьому місці Skoda Octavia - 620 автомобілів.
Також у п'ятірку місяця увійшли Volkswagen Passat (509 авто) та Ford Focus (314 авто).
Середній вік вживаних автомобілів, які у січні перейшли на українські номери, становить 11 років. Найстарішим автомобілем був Audi 80 випуску 1993 року.
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