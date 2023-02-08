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МОЗ оцінив вартість відновлення зруйнованих Росією медичних закладів у понад $6 мільярдів
15:40 08.02.2023 |
Для відновлення зруйнованої внаслідок російського вторгнення медичної інфраструктури потрібно $6,4 млрд, аби відновити систему охорони здоров'я відповідно до кращих європейських практик необхідно понад $15 мільярдів.
Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Ігор Кузін під час засідання секторальної робочої групи "Охорона здоров'я", повідомляє пресслужба міністерства.
Він зауважив, що з початку активної стадії війни найбільших руйнувань зазнала медична інфраструктура на територіях 5 областей: Донецької, Харківської, Миколаївської, Чернігівської та Київської.
Також наразі залишається складною ситуація з медичною інфраструктурою у Луганській області, адже Україна фактично не має доступу до медичних закладів на цій території та не може повноцінно оцінити ступінь руйнувань.
За словами заступника міністра, секторальна робоча група, до якої входять численні міжнародні партнери, найближчим часом фокусуватиметься на питаннях відновлення медичної системи та викликах, спричинених війною.
Аби відновлення відбувалося комплексно, МОЗ розробило проект Плану відновлення медичної інфраструктури, який поділено на 3 блоки:
* Перший інтегрований у військові реалії та стосується забезпечення медичної допомоги, відновлення медичних послуг на деокупованих територіях. Сюди включено моніторинг пошкодженої інфраструктури та розробку подальших планів для відновлення.
* Другий блок - це безпосередньо відновлення медичної інфраструктури, яка пошкоджена або зруйнована окупантами. На цьому етапі відбуватиметься не лише відбудова медичних закладів, а й посилення реабілітаційних послуг, надання послуг з охорони психічного здоровʼя, гармонізація законодавства з ЄС тощо.
* Третій блок передбачатиме модернізацію медичної системи відповідно до кращих світових практик. У цей етап закладено підвищення якості медичної допомоги та розвиток кадрового потенціалу.
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