Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Резиденти «Дія.City» сплатили за рік 4 мільярди податків

13:57 08.02.2023 |

Економіка

 

За рік роботи податкового простору для ІТ-компаній "Дія.City" до нього приєдналося понад 430 резидентів, було сплачено понад 4 млрд грн податків.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

"Рік тому ми запустили "Дія.City" - унікальний правовий та податковий простір для ІТ-компаній. Ні на день не зупинялись, щоб забезпечувати одні з найкомфортніших податкових умов для ІТ-бізнесу в Європі. Проєкт, який об'єднав інноваційний бізнес від маленьких стартапів до технологічних гігантів", - йдеться у повідомленні.

Як додали в Мінцифри, за перший рік у "Дія.City":

* приєдналось 430+ резидентів;
* понад 4 млрд грн сплачених податків у 2022 році;
* працює понад 35 тисяч спеціалістів у компаніях-резидентах.

"Дія.City" - правовий режим для IT, що передбачає спеціальні умови оподаткування для юридичних осіб - резидентів "Дія.City". Також передбачається, що IT-компанії отримають гнучкі умови працевлаштування працівників та окремий порядок взаємодії із державними контролюючими органами.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський 11 серпня 2021 року підписав закон "Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні", який передбачає особливий правовий режим для проєкту "Дія.City" терміном не менше 25 років. Серед іншого, передбачено спеціальний режим оподаткування резидентів "Дія.City".
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,1485
  0,2560
 0,65

Курс обміну валют на сьогодні, 10:28
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,5700  0,09 0,23 40,3179  0,05 0,12
EUR 42,0052  0,26 0,62 43,1034  0,29 0,66

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес