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Резиденти «Дія.City» сплатили за рік 4 мільярди податків
13:57 08.02.2023 |
За рік роботи податкового простору для ІТ-компаній "Дія.City" до нього приєдналося понад 430 резидентів, було сплачено понад 4 млрд грн податків.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.
"Рік тому ми запустили "Дія.City" - унікальний правовий та податковий простір для ІТ-компаній. Ні на день не зупинялись, щоб забезпечувати одні з найкомфортніших податкових умов для ІТ-бізнесу в Європі. Проєкт, який об'єднав інноваційний бізнес від маленьких стартапів до технологічних гігантів", - йдеться у повідомленні.
Як додали в Мінцифри, за перший рік у "Дія.City":
* приєдналось 430+ резидентів;
* понад 4 млрд грн сплачених податків у 2022 році;
* працює понад 35 тисяч спеціалістів у компаніях-резидентах.
"Дія.City" - правовий режим для IT, що передбачає спеціальні умови оподаткування для юридичних осіб - резидентів "Дія.City". Також передбачається, що IT-компанії отримають гнучкі умови працевлаштування працівників та окремий порядок взаємодії із державними контролюючими органами.
Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський 11 серпня 2021 року підписав закон "Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні", який передбачає особливий правовий режим для проєкту "Дія.City" терміном не менше 25 років. Серед іншого, передбачено спеціальний режим оподаткування резидентів "Дія.City".
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