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АНАЛІТИКА

За програмою «єРобота» цьогоріч планують видати понад 7 тисяч мікрогрантів

12:30 08.02.2023 |

Економіка

 

Кабінет Міністрів у 2023 році на програму «Власна справа» видасть понад 7000 мікрогрантів на започаткування та розвиток бізнесу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

"Бюджет на програму "Власна справа" цього року становить 1,8 млрд грн і уряд планує видати українцям понад 7000 мікрогрантів на старт або розвиток бізнесу. Розраховуємо, що отримувачі цих коштів, створять багато робочих місць, адже обов'язковою умовою надання мікрогранту є створення підприємцем одного-двох робочих місць, залежно від суми гранту. І це позитивно вплине на ринок праці. Ми маємо хороші результати цієї програми за минулий рік - мікрогранти отримали 3300 підприємців, які створять понад 8000 робочих місць", - розповіла заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна.

Вона зазначила, що програма мікрогрантів є найбільш популярною серед грантових програм проєкту "єРобота" і перша цього року хвиля подачі заявок на мікрогрант стартувала 1 лютого. За тиждень українці вже подали через портал Дія понад 200 заявок на отримання коштів. Сума мікрогранту становить від 50 до 250 тис грн. Його можна витратити на придбання або лізинг обладнання, закупівлю сировини та матеріалів, оренду приміщення. Отримати мікрогрант може як діючий підприємець, так і людина без досвіду такої діяльності.

Серед підприємців, які вже отримали мікрогранти за урядовою програмою "єРобота" минулого року, майже 30% працюють в сфері оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспорту, 20% - в сфері переробної промисловості, 13% - тимчасового розміщування й організації харчування. Найбільше грантоотримувачів було у Києві, Львові та Рівному.

Як повідомлялось, переможці грантової програми підтримки бізнесу "єРобота" у 2022 році фактично отримали 1,555 млрд грн.
 

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